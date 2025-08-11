Lietuvoje vyks karinės pratybos: kaip kelyje turėtų elgtis vairuotojai?

Pagal pratybų planą, pirmąją savaitę pėstininkų kuopos treniruosis vykdyti gynybos operacijas apgyvendintose Varėnos rajono vietovėse. Antrąją savaitę kovinio šaudymo užduotys bus vykdomos Gaižiūnų poligone.
Pratybų metu gyventojai ir vairuotojai Varėnos rajone gali tikėtis intensyvaus karinės technikos judėjimo. Taip pat bus naudojami imitaciniai šaudmenys bei pirotechnika.
Kaip elgtis kelyje sutikus karinę koloną?
Dėl keliuose pasirodysiančių karinės technikos kolonų, vairuotojams pateikiamos specialios eismo rekomendacijos, skirtos užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą:
Nelenkite kolonos. Tai yra pagrindinė ir svarbiausia taisyklė. Karinės technikos gabaritai, masė ir ribotas matomumas daro lenkimą itin pavojingu. Kolona juda organizuotai ir suplanuotu greičiu.
Nesistenkite įsiterpti. Griežtai draudžiama bandyti įvažiuoti į koloną ir judėti tarp karinių transporto priemonių. Kariai laikosi specifinio atstumo dėl saugumo, o civilio automobilio atsiradimas tarp jų gali sukelti avarinę situaciją.
Laikykitės saugaus atstumo. Važiuokite saugiu atstumu už kolonos pabaigoje esančios transporto priemonės ir būkite kantrūs.
Atkreipkite dėmesį į lydinčius automobilius. Karines kolonas dažnai lydi Karo policijos ekipažai su įjungtais švyturėliais. Būtina vykdyti jų nurodymus.
Būkite ypač atidūs tamsiu paros metu. Karinė technika yra tamsių spalvų, o jos gabaritiniai žibintai gali skirtis nuo civilinių automobilių, todėl pastebėti ją gali būti sunkiau.
