Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Lietuvoje vyks karinės pratybos: kaip kelyje turėtų elgtis vairuotojai?

2025-08-11 15:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 15:47

Nuo rugpjūčio 11 d. Varėnos rajone ir Gaižiūnuų poligone vyksta Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“. Jose dalyvauja apie 350 karių ir apie 50 karinės technikos vienetų. Mokymai tęsis iki rugpjūčio 22 dienos.

Į Lietuvą pratyboms atvyksta JAV karinė technika (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Nuo rugpjūčio 11 d. Varėnos rajone ir Gaižiūnuų poligone vyksta Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo pėstininkų bataliono pratybos „Aršus vilkas 2025“. Jose dalyvauja apie 350 karių ir apie 50 karinės technikos vienetų. Mokymai tęsis iki rugpjūčio 22 dienos.

REKLAMA
0

Pagal pratybų planą, pirmąją savaitę pėstininkų kuopos treniruosis vykdyti gynybos operacijas apgyvendintose Varėnos rajono vietovėse. Antrąją savaitę kovinio šaudymo užduotys bus vykdomos Gaižiūnų poligone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratybų metu gyventojai ir vairuotojai Varėnos rajone gali tikėtis intensyvaus karinės technikos judėjimo. Taip pat bus naudojami imitaciniai šaudmenys bei pirotechnika.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip elgtis kelyje sutikus karinę koloną?

Dėl keliuose pasirodysiančių karinės technikos kolonų, vairuotojams pateikiamos specialios eismo rekomendacijos, skirtos užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą:

REKLAMA

Nelenkite kolonos. Tai yra pagrindinė ir svarbiausia taisyklė. Karinės technikos gabaritai, masė ir ribotas matomumas daro lenkimą itin pavojingu. Kolona juda organizuotai ir suplanuotu greičiu.

Nesistenkite įsiterpti. Griežtai draudžiama bandyti įvažiuoti į koloną ir judėti tarp karinių transporto priemonių. Kariai laikosi specifinio atstumo dėl saugumo, o civilio automobilio atsiradimas tarp jų gali sukelti avarinę situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

Laikykitės saugaus atstumo. Važiuokite saugiu atstumu už kolonos pabaigoje esančios transporto priemonės ir būkite kantrūs.

Atkreipkite dėmesį į lydinčius automobilius. Karines kolonas dažnai lydi Karo policijos ekipažai su įjungtais švyturėliais. Būtina vykdyti jų nurodymus.

Būkite ypač atidūs tamsiu paros metu. Karinė technika yra tamsių spalvų, o jos gabaritiniai žibintai gali skirtis nuo civilinių automobilių, todėl pastebėti ją gali būti sunkiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų