Žioplumas ar neatsakingumas? Internautai svarsto kas dėjosi šio vairuotojo galvoje

Vos po akimirkos į pervažą įskriejęs greitasis traukinys visu greičiu trenkėsi į „Opel“ markės furgoną, suplėšė jo kėbulą ir nubloškė į šalį. Stebuklingai niekas nenukentėjo – sveiki liko tiek vairuotojas, tiek traukinio mašinistas, tiek keleiviai.
Lenkijos policija, išplatindama incidento vaizdo įrašą, priminė pagrindines saugumo taisykles. Prieš pervažą būtina sustoti, į abi puses apsidairyti, stebėti signalus ir užtvarų judėjimą bei jokiu būdu neužsibūti ant bėgių. Esant spūstims, į pervažą įvažiuoti galima tik tada, kai aišku, kad ji bus visiškai pravažiuota.
Pareigūnai taip pat primena, kad jei automobilis užstringa tarp uždarytų užtvarų, reikia pavažiuoti iki jo ir atsargiai jį stumtelėti – taip suveiks avarinis atidarymo mechanizmas ir bus galima saugiai išvažiuoti.
Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše internautai ėmė aktyviai diskutuoti apie incidento aplinkybes. Vieni stebėjosi, kodėl vairuotojas, matydamas, kad nespės pervažiuoti geležinkelio pervažos vis tiek nusprendė važiuoti.
Kiti svarstė, ar priežastimi galėjo būti nekantrumas, klaidingas situacijos įvertinimas ar net išsiblaškymas. Buvo ir tokių, kurie kėlė versiją, kad vairuotojas buvo neblaivus.
Vis dėlto, didžioji dauguma komentatorių pabrėžė, jog tokie veiksmai rodo ne tik atsakomybės stoką, bet ir kelia pavojų ne tik pačiam vairuotojui, bet ir dešimtims traukinio keleivių.
