Vairavimo instruktorius apie lietuvių įpročius: „Tai – visiškas atsakomybės trūkumas“

Vasario mėnesį atlikta „Spinter Research“ apklausa, vykdyta drauge su projektu „Mylios be promilių su Švyturys Nealkoholinis“, atskleidė, kad net 11 proc. vairuotojų prisipažįsta naudojantys telefoną už vairo. Beveik trečdalis (31 proc.) tai daro retai, tik prireikus, tačiau net 1 proc. tvirtina, kad telefonas jiems netrukdo ir jį naudoja nuolat. Visiškai jo atsisako vos 58 proc. apklaustųjų.
Vairavimo instruktorius ir buvęs lenktynininkas Artūras Pakėnas sako, kad daugelis vairuotojų nesuvokia, kaip stipriai telefonas paveikia jų gebėjimą susikaupti. Pasak jo, net pokalbis per laisvų rankų įrangą gali trikdyti dėmesį, o kai telefonas laikomas rankoje – rizika tampa dar didesnė.
„Kartais net pats pajunti, kad kalbėdamas elgiesi kitaip – praleidi detales, reaguoji vėluodamas. Nesvarbu, kokią patirtį turi – telefonas tave tiesiog atjungia nuo kelio“, – sako instruktorius.
Nors dauguma šiuolaikinių automobilių jau turi integruotą laisvų rankų įrangą, vairuotojai ja nesinaudoja. „Dažnai girdžiu paaiškinimą – pokalbis konfidencialus. Bet juk galima tiesiog pasakyti pašnekovui, kad esi ne vienas. Nėra jokio pateisinimo, kodėl reikėtų laikyti telefoną rankoje“, – teigia A. Pakėnas.
Jis taip pat pastebi dar pavojingesnę tendenciją – dalis vairuotojų prie vairo žiūri filmus ar „YouTube“ turinį. Anot instruktoriaus, kai kurie žmonės laiko vairavimą nuobodžiu laiko švaistymu ir bando jį „užpildyti“. „Viena mokinė man pasakojo, kad jos vyras kas rytą važiuodamas į darbą žiūri filmą. Tai – visiškas atsakomybės trūkumas“, – sako jis.
Dar pavojingesnis už kalbėjimą telefonu yra susirašinėjimas žinutėmis. Mieste, kur eismo situacijos keičiasi akimirksniu, pakanka vienos sekundės, kad būtų per vėlu sureaguoti. „Naršymas ar rašymas vairuojant – tai kaip užsimerkti ir važiuoti. Jei jau būtina, paskambink. Bet žmonės nebenori kalbėtis – visi rašo. Tai jeigu nepatinka siųsti garso žinutę, važiuok troleibusu“, – rėžė instruktorius.
„Švyturys–Utenos alus“ vadovas Rolandas Viršilas primena, kad vairavimas – ne pramoga, o atsakinga veikla. „Mums prireikė laiko išmokti segtis diržus, naudoti žibintus dieną. Dabar metas išmokti – vairuojant nesinaudoti telefonu. Tai – sąmoningumo ir pagarbos klausimas“, – sako jis.
A. Pakėnas atkreipia dėmesį, kad vairuotojai turėtų susimąstyti ir apie kitas pašalines veiklas prie vairo, pavyzdžiui, kavos gėrimą ar valgymą. „Puodeliui – dar galima rasti vietos laikiklyje, bet jei nori pavalgyti – sustok. Vienas pažįstamas, patyręs vairuotojas ir ralio čempionatų dalyvis, niekada nerūkė važiuodamas – visada sustodavo. Tai parodo atsakomybės lygį“, – sako instruktorius.
Tyrimas buvo atliktas 2025 m. vasario mėn., apklausiant 1015 respondentų nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Rezultatai rodo, kad nors sąmoningumas auga, problema vis dar gaji – dalis vairuotojų elgiasi taip, tarsi kelyje būtų vieni.
