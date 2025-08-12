Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atidaroma nauja „Via Baltica“ atkarpa, keisis eismo tvarka

2025-08-12 08:13 / šaltinis: BNS
2025-08-12 08:13

Modernizuojant tarptautinės magistralės „Via Baltica" atkarpą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos, nuo trečiadienio atidaromas eismas paskutiniųjų 12 kilometrų ruože. Visi darbai šiame ruože bus baigti iki šių metų pabaigos.

Atidaroma nauja „Via Baltica“ atkarpa, keisis eismo tvarka

Modernizuojant tarptautinės magistralės „Via Baltica“ atkarpą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos, nuo trečiadienio atidaromas eismas paskutiniųjų 12 kilometrų ruože. Visi darbai šiame ruože bus baigti iki šių metų pabaigos.

1

 Nuo 85 iki 91 km transporto priemonės nuo šiol važiuos kairiąja kelio puse, o nuo 91 iki 97,4 km – dešiniąja, pranešė valstybinių kelių valdytoja bendrovės „Via Lietuva“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ši keturių eismo juostų automagistralė užtikrins ne tik patogesnį ir greitesnį, bet ir žymiai saugesnį susisiekimą tiek mūsų šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu“, – pranešime sakė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.

Nuo 2024 metų pradžios nutiesta apie 90 proc. pagrindinio keturių eismo juostų kelio, įrengta 70 proc. jungiamųjų kelių ir tiek pat žiedinių sankryžų. Taip pat atlikta daugiau nei du trečdaliai kitų infrastruktūros sprendinių – nuo lietaus nuotekų tinklų iki techninių inžinerinių sistemų. Taip pat įrengta apie 85 proc. viadukų bei gyvūnų praėjimų.

Šiuo metu vyksta asfalto dangos klojimo darbai, montuojami apsauginiai atitvarai, statomos triukšmo užtvaros, atliekamas kelio dangos ženklinimas ir statomi kelio ženklai. Apjungiamuosiuose keliuose ir žiedinėse sankryžose dengiami šlaitai, sėjama žolė, klojamos trinkelės, montuojami kelio bortai.

Įgyvendinus projektą, šiame ruože bus pastatyti du viadukai, trys tuneliniai praėjimai gyvūnams, 10 žiedinių sankryžų, trys tuneliniai pravažiavimai, viena stovėjimo ir poilsio aikštelė bei vienas žaliasis tiltas gyvūnų migracijai.

Bendra modernizavimo nuo Marijampolės iki Lietuvos–Lenkijos sienos vertė siekia beveik 543 mln. eurų.

