Vokietijos greitkelyje – neįtikėtinas įvykis: girtas „Audi Q7“ vairuotojas skriejo 220 km/val. greičiu

Apie 22:51 val. policija gavo liudininko pranešimą apie A67 greitkeliu pavojingai manevruojantį „Audi Q7“ su užsienietiškais registracijos numeriais. Pranešėjo teigimu, automobilis vinguriavo per visas eismo juostas, o jo greitis chaotiškai svyravo nuo 70 iki 220 km/val..
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Padedant liudininkui, policijos patruliai susekė ir sustabdė minimą automobilį A5 greitkelio stovėjimo aikštelėje. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad tiek vairuotojas, tiek keleivis yra sunkiai apgirtę.
Vairuotojui nustatytas 4,16 promilės girtumas. Tuo tarpu keleivio girtumo patikrinti nepavyko – alkoholio matuoklis, fiksuojantis vertes iki penkių promilių, tiesiog išsijungė, rodydamas, kad riba buvo viršyta.
Vairuotojui buvo paimtas kraujo mėginys ir konfiskuotas vairuotojo pažymėjimas. Kadangi jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos Vokietijoje, jam taip pat teko sumokėti piniginį užstatą.
Kaip ir Lietuvoje, Vokietijoje galioja griežtos bausmės už vairavimą išgėrus. Šalyje galioja aiškios ribos ir sankcijos.
- Nuo 0,5 promilės: bauda nuo 500 eurų, 2 baudos taškai ir mėnesio trukmės teisės vairuoti atėmimas.
- Nuo 1,1 promilės: vairavimas laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Gali būti skiriama piniginė bauda arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, atimama teisė vairuoti mažiausiai šešiems mėnesiams.
- Sukėlus avariją ar pavojų kitiems: gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!