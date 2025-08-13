Šis mokestis anksčiau ar vėliau atsiras kiekvienoje šalyje. Ar norėtumėte jo ir Lietuvoje?

Diskusijos apie mokestį už nuvažiuotus kilometrus kaskart atsinaujina, kai tik įstatymų leidėjai sunerimsta dėl senkančio pinigų srauto iš benzino ir dyzelino akcizo mokesčių.
Toks nerimas pagrįstas – elektromobilių vairuotojai šio mokesčio nemoka, o hibridinių ir iš tinklo įkraunamų hibridų vairuotojai taip pat biudžetą papildo gerokai mažiau nei sumokėtų įprasto automobilio savininkas, įveikęs tą patį atstumą.
Islandija tokį mokestį jau įsivedė, kartu visiškai panaikindama akcizą benzinui ir dyzelinui. Kita valstybė, planuojanti panašią reformą, yra Naujoji Zelandija.
Šiuo metu šalyje jau taikomas vadinamasis kelių naudotojo mokestis (angl. Road User Charge, RUC), kurį moka elektromobilių, iš tinklo įkraunamų hibridų, dyzelinių automobilių ir priekabų savininkai.
Tačiau benzininiams automobiliams iki šiol RUC netaikomas, nes benzinas yra apmokestinamas akcizu. Dėl to susidaro paradoksali situacija, nes iš tinklo įkraunamų hibridų savininkai moka dvigubai.
Nors jiems taikomas mažesnis RUC tarifas nei elektromobiliams, jie taip pat moka ir akcizo mokestį pildamiesi benziną. Geriausioje padėtyje atsiduria klasikinių hibridų (kurie neįkraunami iš tinklo) savininkai – šie automobiliai pasižymi itin mažomis degalų sąnaudomis ir yra atleisti nuo RUC.
„Daugelį metų akcizas benzinui daugmaž atitiko naudojimosi keliais mastą, tačiau ryšys tarp degalų sąnaudų ir kelių naudojimo sparčiai nyksta“, – teigia Naujosios Zelandijos transporto ministras Chrisas Bishopas.
„Ekonomiški benzininiai automobiliai, skaičiuojant pagal nuvažiuotą kilometrą, prisideda mažiau prie kelių remonto ir priežiūros“, – pridūrė jis.
Planuojama, kad įvedus visuotinį mokestį už nuvažiuotus kilometrus, degalų akcizas būtų panaikintas.
Vis dėlto kyla naujas klausimas dėl teisingumo. Pagal dabartines Naujosios Zelandijos taisykles, lengviesiems automobiliams iki 3,5 tonos bendrosios masės būtų taikomas vienodas tarifas.
Tai reikštų, kad mažas ir lengvas miesto automobilis už kiekvieną kilometrą mokėtų lygiai tiek pat, kiek ir sunkus, didelis visureigis (SUV).
Todėl kyla natūralus klausimas – kokia jūsų nuomonė apie tokį mokestį?
