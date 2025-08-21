Paskelbė kada baigsis Linkuvos gatvės rekonstrukcija: vasara pakoregavo terminus

Pasak Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, didžiausiu iššūkiu tapo gausūs krituliai, kurie nuolat išplaudavo tvirtinamus šlaitus. Nepaisant to, darbai vyksta pilnu pajėgumu: jau atnaujinti požeminiai ryšių tinklai, baigiama kloti lietaus nuvedimo sistema, įrenginėjami pagrindai gatvei bei naujam pėsčiųjų ir dviračių takui. Atkarpoje jau matyti ir pirmasis asfalto sluoksnis.
Po rekonstrukcijos vadinamoji Milikonių įkalnė taps gerokai pralaidesnė. Važiuojamoji dalis bus praplatinta iki trijų eismo juostų. Dvi juostos bus skirtos transportui, važiuojančiam žemyn, link Varnių gatvės, o tai leis patogiau įsilieti į srautą.
Viena juosta, vedanti į Šilainius, leis patogiau pasukti į kairę, į Pryšmančių gatvę, ir nestabdys tiesiai važiuojančių vairuotojų.
Kol vyksta darbai, vairuotojams rekomenduojama ir toliau naudotis apylankomis – Neries krantine, Baltijos gatve arba A1 magistrale.
