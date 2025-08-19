Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Štai kiek kainuoja likę bilietai į Post Malone koncertą Lietuvoje: tai sau leisti galėtų ne visi

2025-08-19 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 12:55

Rugpjūčio 21 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione nugriaudės dar vienos muzikos pasaulio žvaigždės koncertas. Į Lietuvą atvyksta Post Malone, todėl atlikėjas pritrauks klausytojų ir ne tik iš Lietuvos, tačiau tikėtina, jog atvyks ir kaimyninių šalių gyventojai, tačiau klausimas ar kaina yra itin patraukli? 

Post Malone (nuotr. SCANPIX)

Rugpjūčio 21 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione nugriaudės dar vienos muzikos pasaulio žvaigždės koncertas. Į Lietuvą atvyksta Post Malone, todėl atlikėjas pritrauks klausytojų ir ne tik iš Lietuvos, tačiau tikėtina, jog atvyks ir kaimyninių šalių gyventojai, tačiau klausimas ar kaina yra itin patraukli? 

2

Į Lietuvą atvyksta vis daugiau muzikos pasaulio žvaigždžių iš užsienio, vieną jų pamatysime dar šią savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Post Malone pasirodys rugpjūčio 21 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione. 

Kaina gali siekti kelis šimtus

Pigiausi likę bilietai į koncertą yra stovimi, o jų kaina siekia 90,70 €. Toliau kainos kyla, pagal tam tikras vietas Kauno Dariaus ir Girėno stadione bei atsižvelgiant, vieta stovima ar sėdima. Kainų viršūnė buvo 650,70 €, tačiau tokie bilietai jau išpirkti. Ką tai pasako apie lietuvius?

Klausimas, tokius bilietus pirko lietuviai ar kaimyninių šalių gyventojai, kadangi suma tikrai didelė.

Šiuo metu brangiausi likę bilietai yra už 405.70 €. Nusipirkęs tokį bilietą, klausytojas gaus: 

„Išskirtinio patogumo vietos stadione. Naudokitės atskiru VIP įėjimu į stadioną bei išskirtiniu tik VIP ložėms priklausančiu maisto ir gėrimų meniu, kuris jau įskaičiuotas į bilieto kainą. Informuojame, jog maistas ir gėrimai jau yra įskaičiuoti į bendrą bilieto kainą“, – rašo bilietai.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

