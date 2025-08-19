Į Lietuvą atvyksta vis daugiau muzikos pasaulio žvaigždžių iš užsienio, vieną jų pamatysime dar šią savaitę.
Post Malone pasirodys rugpjūčio 21 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
Kaina gali siekti kelis šimtus
Pigiausi likę bilietai į koncertą yra stovimi, o jų kaina siekia 90,70 €. Toliau kainos kyla, pagal tam tikras vietas Kauno Dariaus ir Girėno stadione bei atsižvelgiant, vieta stovima ar sėdima. Kainų viršūnė buvo 650,70 €, tačiau tokie bilietai jau išpirkti. Ką tai pasako apie lietuvius?
Klausimas, tokius bilietus pirko lietuviai ar kaimyninių šalių gyventojai, kadangi suma tikrai didelė.
Šiuo metu brangiausi likę bilietai yra už 405.70 €. Nusipirkęs tokį bilietą, klausytojas gaus:
„Išskirtinio patogumo vietos stadione. Naudokitės atskiru VIP įėjimu į stadioną bei išskirtiniu tik VIP ložėms priklausančiu maisto ir gėrimų meniu, kuris jau įskaičiuotas į bilieto kainą. Informuojame, jog maistas ir gėrimai jau yra įskaičiuoti į bendrą bilieto kainą“, – rašo bilietai.lt
