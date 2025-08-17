Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nelaimė Kaune: stotyje mikroautobusas pervažiavo ir prispaudė moterį

2025-08-17 12:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-17 12:04

Sekmadienio rytą Kauno autobusų stotyje įvyko nelaimė – čia mikroautobusas prispaudė senyvo amžiaus moterį. Į įvykio vietą skubiai atvyko policija, ugniagesiai ir medikai, praneša portalas „Kas vyksta Kaune“.

Kauno autobusų stotis BNS Foto

Sekmadienio rytą Kauno autobusų stotyje įvyko nelaimė – čia mikroautobusas prispaudė senyvo amžiaus moterį. Į įvykio vietą skubiai atvyko policija, ugniagesiai ir medikai, praneša portalas „Kas vyksta Kaune".

1

Kaip naujienų portalui patvirtino Kauno apskrities policija, pranešimas apie incidentą gautas sekmadienį 11 val. 02 min. Pirminiais duomenimis, moteris buvo prispausta transporto priemonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portalo duomenimis, liudininkai pranešė, kad moterį vaduoja specialiosios tarnybos.

„Atrodo gyva, bet po mikroautobusu, gaisrinė ir greitoji sprendžia, kaip saugiai ištraukti. Sutraiškė kojas, gal dubenį“, – rašė kaunietis.

Anot kito nelaimės liudininko, kaip rašo portalas „Kas vyksta Kaune“, po autobuso ratais pateko senyvo amžiaus moteris.

„Gyva, manau gyvens, nes lyg tik koją pervažiavo, bet žinote, amžius savo gali padaryti“, – rašė kaunietis.

 

