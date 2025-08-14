Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Kriminalai

Vilniuje iš 16-o daugiabučio aukšto iškrito ir žuvo vyras

2025-08-14 23:09
2025-08-14 23:09

Ketvirtadienį kiek po 21 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta apie Šeškinės gatvėje iš daugiabučio iškritusį vyrą.

Ketvirtadienį kiek po 21 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta apie Šeškinės gatvėje iš daugiabučio iškritusį vyrą.

Atvažiavus medikams vyras buvo nebegyvas. Policijos pareigūnai nustatė, kad žuvo 53-ejų metų namo gyventojas, pirminiais duomenimis, jis iškrito iš balkono 16 aukšte.

Įvykio aplinkybes dar aiškinasi policija.

