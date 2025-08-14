Vilniuje iš 16-o daugiabučio aukšto iškrito ir žuvo vyras

Atvažiavus medikams vyras buvo nebegyvas. Policijos pareigūnai nustatė, kad žuvo 53-ejų metų namo gyventojas, pirminiais duomenimis, jis iškrito iš balkono 16 aukšte.
Įvykio aplinkybes dar aiškinasi policija.
Šeškinėje žuvo vyras(9 nuotr.)
+5
Šeškinėje žuvo vyras (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeškinėje žuvo vyras
Fejerija
Privalu skelbti pačią blogiausią sukrečiančią info, jei jau taip vyksta mieste, šalies mastu. O kam sėdėt užsidėjus rožinius akinius ir kaip vištai tokiai Vidai nieko nematyt? Kai tuo metu žudosi vis jaunesni žmonės, vyresni taip pat.
O gal buvo išmestas kodėl iškrito