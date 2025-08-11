Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl Matijošaičio sukeltos avarijos: susitaikė su nukentėjusiuoju

„Eismo įvykyje dalyvavę asmenys ikiteisminio tyrimo metu susitaikė. Įtariamasis savo kaltę dėl neatsargaus nusikaltimo padarymo visiškai pripažino ir dėl šio nusikalstamo poelgio gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo. Išlaidas, susijusias su žalos atlyginimu nukentėjusiajam, padengė draudimo kompanija, – rašoma pirmadienį išplatintame prokuratūros pranešime.
BNS rašė, kad birželio pabaigoje Kaune, Pramonės prospekte, per eismo įvykį V. Matijošaičio vairuojamas „Rolls-Royce“ automobilis kliudė pėsčiąjį Rusijos pilietį ir jį sužalojo.
Po to Kauno meras atsiprašė nukentėjusiojo, jis teigė važiavęs pakankamai lėtai, tačiau pėsčiojo nepastebėjęs persirikiuojant.
Iškart po įvykio buvo pradėta administracinė teisena, tačiau gavus išvadą, kad nukentėjusiajam nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ji buvo nutraukta ir pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip skelbė BNS, 2018-ųjų žiemą V. Matijošaitis, vairuodamas „Porsche Panamera“, buvo partrenkęs aštuoniasdešimtmetį vyrą ties pėsčiųjų perėja Šv. Gertrūdos gatvėje, asmens patirti sužalojimai nebuvo sunkūs.
Kauno meras tuomet žadėjo darbo metu pats nebevairuoti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!