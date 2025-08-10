Kauno mieste ir rajone trys žmonės vairavo sunkiai apgirtę

Kauno apskrities policijos duomenimis, apie 21.30 val. Mastaičių kaime 1988 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 3,44 prom. girtumas, vairavo keturratį „Polaris Sportsman“.
Tą pačią dieną, 19.10 val., Kauno Jovarų gatvėje automobilį „Toyota“ vairavo 1978 metais gimusi moteris, jai nustatytas 2,92 prom. neblaivumas.
Šeštadienį popiet, apie 15.10 val., Drąseikių kaime neblaivus ir teisės vairuoti neturintis 1986 metais gimęs vyras vairavo „Audi“. Asmeniui nustatytas 3,99 prom. girtumo laipsnis.
Sunkiu apgirtimu laikoma, kai asmens kraujyje nustatomas 2,51 prom. ar didesnis alkoholio kiekis.
