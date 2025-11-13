Sedekerskis buvo tarp lyderių, tačiau „Maccabi“ nugalėjo baskus

Po trijų pergalių iš eilės Eurolygoje baskams šį dviguba savaitė nesėkminga – prieš porą dienų buvo patirtas Tel Avivo „Hapoel“ sutriuškinimas.
T.Sedekerskis buvo tarp naudingiausių „Baskonia“ krepšininkų. Lietuvis per 27 minutes surinko 9 taškus (3/3 dvit., 1/4 trit.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 13 naudingumo balų.
Tel Avivo klubas dar pirmajame kėlinyje uždavė toną (22:13), o po T.J. Leafo metimo į pertrauką išsinešė dviženklę persvarą – 53:43.
Antroje rungtynių pusėje „Baskonia“ buvo pavykę perimti iniciatyvą ir išlyginti rezultatą (66:66), bet galutinai „Maccabi“ pozicijų neužleido ir vėl atitrūko 81:74. T.Sedekerskio dvitaškis likus 3 minutėms vėl priartino komandą iki vieno metimo (81:84), bet Romanas Sorkinas ir Jaylenas Hoardas išsprendė mačo likimą.
Naudingiausias nugalėtojų gretose su 19 taškų (3/3 trit.), 7 atkovotais kamuoliais ir 26 naudingumo balais buvo T.J. Leafas.
„Maccabi“: T.J. Leafas 19 (26 naud.), Jaylenas Hoardas 17 (11 atk. kam., 23 naud.), Romanas Sorkinas 13 (9 atk. kam., 6 rez. perd., 22 naud.), Jimmy Clarkas 11, Lonnie Walkeris ir Jeffrey Dowtinas po 10.
„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 19 (2/9 trit., 22 naud.), Kobi Simmonsas 12, Hamidou Diallo 11, Tadas Sedekerskis 9.
