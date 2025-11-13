 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Cristiano Ronaldo pašalinimas ir nesėkmė Airijoje – Portugalija dar neiškovojo Pasaulio taurės kelialapio

2025-11-13 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 23:41

Antras rungtynes iš eilės Portugalijos rinktinė nesugebėjo iškovoti pergalės ir pirmos vietos grupėje.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Antras rungtynes iš eilės Portugalijos rinktinė nesugebėjo iškovoti pergalės ir pirmos vietos grupėje.

0

Penktose grupės rungtynėse Portugalijos rinktinė išvykoje 0:2 nusileido Airijai. Tai neleido jiems užsitikrinti pirmosios vietos grupėje.

Portugalijos rinktinei tragiškai susiklostė pirmasis kėlinys. Jo metu Troy`aus Parrotto dublis leido airiams įgyti dviejų įvarčių pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negana to, po pertraukos portugalai liko be savo didžiausios žvaigždės Cristiano Ronaldo. 61-ąją minutę kovojant baudos aikštelėje puolėjas smogė varžovui alkūne, o po VAR peržiūros šis veiksmas įvertintas raudona kortele.

Net ir žaisdami dešimtyje Portugalijos atstovai daugiau kontroliavo kamuolį, bet įvarčio pasiekti jiems taip ir nepavyko.

Pirmąją vietą grupėje ir tiesioginį bilietą į 2026 m. pasaulio taurę Portugalijos rinktinė galės iškovoti paskutinėse grupės rungtynėse sekmadienį su Armėnija.

