Cristiano Ronaldo pašalinimas ir nesėkmė Airijoje – Portugalija dar neiškovojo Pasaulio taurės kelialapio

Penktose grupės rungtynėse Portugalijos rinktinė išvykoje 0:2 nusileido Airijai. Tai neleido jiems užsitikrinti pirmosios vietos grupėje.
Portugalijos rinktinei tragiškai susiklostė pirmasis kėlinys. Jo metu Troy`aus Parrotto dublis leido airiams įgyti dviejų įvarčių pranašumą.
Negana to, po pertraukos portugalai liko be savo didžiausios žvaigždės Cristiano Ronaldo. 61-ąją minutę kovojant baudos aikštelėje puolėjas smogė varžovui alkūne, o po VAR peržiūros šis veiksmas įvertintas raudona kortele.
Net ir žaisdami dešimtyje Portugalijos atstovai daugiau kontroliavo kamuolį, bet įvarčio pasiekti jiems taip ir nepavyko.
Pirmąją vietą grupėje ir tiesioginį bilietą į 2026 m. pasaulio taurę Portugalijos rinktinė galės iškovoti paskutinėse grupės rungtynėse sekmadienį su Armėnija.
