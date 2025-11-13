Lietuvos ir Izraelio dvikovoje įvarčių pelnyta nebuvo

Be žiūrovų vykusioje dvikovoje Kauno „Dariaus ir Girėno“ stadione įvarčių pasiekta taip ir nebuvo. Rungtynės baigėsi nulinėmis lygiosiomis 0:0.
Visų rungtynių metu nė viena rinktinė nesusikūrė apčiuopiamos persvaros. Daugiau kamuolį kontroliavo ir daugiau smūgių atliko Izraelis, bet Lietuvos rinktinė dažniau pataikė į varžovų vartų plotą (3 smūgiai prieš 1).
Lietuvos rinktinė pirmadienį užbaigs atranką į 2026 m. Pasaulio taurę rungtynėmis išvykoje prieš Nyderlandus.
Įdomūs faktai:
• Rungtynės bus žaidžiamos už uždarų durų.
• Lietuvos rinktinė pralaimėjo pastaruosius tris draugiškus susitikimus prieš Izraelį.
• Paskutinį kartą šios rinktinės žaidė dar 2004 m.
• Abi rinktinės jau nebeturi šansų patekti į 2026 m. Pasaulio taurę.
Komentarai:
„Tai yra svarbios rungtynės, galimybė pasiekti rezultatą, pasirodyti. Bus daug sirgalių prie televizijos ekranų, jų nebus stadione, bet tai neturėtų turėti jokios įtakos mūsų nusiteikimui, atsidavimui, norui ir pergalės siekiui.
Izraelis yra labai techniška komanda, treniravimo metodologija yra labai skirtinga – ten vaikai yra drąsinami žaisti vienas prieš kitą, kontroliuoti kamuolį, apeidinėti varžovus. Matosi, kiek jie praleidžia laiko varžovų baudos aikštelėje, kokius įvarčius muša.
Tai yra tas komponentas, kurio mums labai trūksta – kad mes gerai jaustumėmės varžovo baudos aikštelėje. Bet tam reikia geros technikos, drąsos. Būtent tuo ta komanda pasižymi. Ieško pergalių, tai surišta ir su kamuolio praradimo rizika, bet yra tokie susitarimai, nebijo prarasti kamuolio. Savo ruožtu, mes žinome, kaip išnaudoti tuos perimtus kamuolius – greitu perėjimu į ataką. Manau, kad kažkas panašaus į šitą scenarijų turėtų būti rytoj“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
Rinktinių formos:
