Atidarytas Klaipėdos pilies bokštas: pasigrožėkite atsiveriančiais vaizdais

Lankytojai jau gali apsižvalgyti po rekonstrukcijų atidarytą Klaipėdos pilies bokštą. Į 30 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę po smaile veda 156 laipteliai. Tiek viršuje, tiek apačioje sukonstruotos permatomo stiklo zonos, palei sienas vejasi pasivaikščiojimo takai, o pro į visas puses žiūrinčius langus atsiveria Klaipėdos bei Kuršių marių ir jūros vaizdai. Bokšto statybos prasidėjo dar 2023-aisiais, remiantis autentiškais brėžiniais.
„Išlikęs vokiečių projektas, kur labai tiksliai surašyta pėdomis tarp aukštų. Kiekvienas aukštis surašytas. Geras projektas, ne šiaip graviūra kažkokia tai“, – džiaugėsi architektas Algirdas Stripinis.
Pasivaikščiojimo takų plotis yra toks pat, kokio storio buvo originalaus bokšto sienos. Apačioje trys su puse metro, o viršuje kiek daugiau nei du metrai. Sienos pastatytos iš specialiai Latvijoje pagamintų raudonų plytų.
„Jos yra rankų darbo ir tarsi kaip to laikmečio. Jos be glenco, yra matinės ir panašiausios kokios buvo, kokios rastos“, – sakė bendrovės „Pamario restauratorius“ vadovas Aldas Kliukas.
Bokštas pastatytas ant istorinių pamatų. Juos lankytojai taip pat gali apžiūrėti. Pati Klaipėdos pilis pastatyta 1252-asiais, sunyko XIX-ame amžiuje kaip praradusi savo svarbą. O šis bokštas iškilo 1546-ais metais.
„Jis labai nukentėjo 1660 metų gaisre. Paskui buvo rengiami projektai atstatyti, net ne visus aukštus. Šiek tiek pažeminti. Ir buvo tokių visokių įdomių projektų, kol galiausiai vis tik XIX amžiuje jis buvo jau nuardytas“, – bokšto istoriją atpasakojo Mažosios Lietuvos istorijaus muziejaus direktorius Jonas Genys.
Tačiau 49 metrų aukščio su smaile bokštu klaipėdiečių ambicijos neapsiriboja. Uostamiesčio valdžia jau kalba apie planus atstatyti visą Klaipėdos pilį. Juk nuo jos šis seniausias Lietuvos miestas ir prasidėjo.
„Yra sukurta darbo grupė, kurios pagrindu mes sudėliosime darbus, kurie gali būti atlikti paraleliai“, – pasakojo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kas nuo šiol vyks bokšto viduje, miesto valdžia dar sprendžia. O kol kas jis veiks kaip atviras visuomenei statinys, po kurį bus galima pasižvalgyti ir pasigrožėti pro langus atsiveriančiais vaizdais. Oficialus atidarymo renginys įvyks penktadienį vakare.
