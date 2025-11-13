 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilkyškių pieninei leista įsigyti „Marijampolės pieno konservus“

2025-11-13 16:45 / šaltinis: BNS
2025-11-13 16:45

Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė gali įsigyti finansinių sunkumų turinčios bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ (MPK) 100 proc. akcijų ir perimti vienvaldę jos kontrolę, pranešė leidimą suteikusi Konkurencijos taryba. 

Vilkyškių pieninė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė gali įsigyti finansinių sunkumų turinčios bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ (MPK) 100 proc. akcijų ir perimti vienvaldę jos kontrolę, pranešė leidimą suteikusi Konkurencijos taryba. 

REKLAMA
0

Be to, taryba leido žemės ūkio kooperatyvui „Džiaugsmelis“ tiesiogiai ir netiesiogiai įsigyti kelias susijusias Lietuvos, Ispanijos ir Ukrainos įmones. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugsmelis“ galės įsigyti 100 proc. MPK valdytojos – Klaipėdos apsaugos, nekilnojamojo turto paslaugų, valdymo bendrovės „Karpis“ akcijų, per ją – muitinės sandėlių, krovos, muitinės tarpininko, patalpų nuomos įmonės „Ferogama“ ir Ukrainos „DP Vitaut“, 100 proc. Ispanijos bendrovės „Rarkarpis“ akcijų, o per ją – Ispanijos „Marilitu“, ir 100 proc. Širvintų pieninės akcijų.

REKLAMA
REKLAMA

„Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – rašoma pranešime. 

REKLAMA

Registrų centro duomenimis, „Džiaugsmelio“ naudos gavėja nurodoma Kipro pilietė Magdalyna Umalenova, kooperatyvą valdanti per kelias Lietuvos, Nyderlandų ir Kipro įmones.

BNS rašė, kad Vilkyškių pieninė dar gegužę pranešė su „Karpiu“ pasirašiusi sutartį dėl 90–100 proc. MPK akcijų pirkimo-pardavimo – tuomet skelbta, kad galutinis parduodamų akcijų paketas priklausys nuo sutarties sąlygų įgyvendinimo, o jų kaina bus nustatyta po finansinio patikrinimo bei įvertinus bendrovės veiklos rezultatus. 

REKLAMA
REKLAMA

„Vilvi Group“ vadovas ir akcininkas Gintaras Bertašius tuomet BNS sakė, kad perėmus MPK kardinalių pokyčių neplanuojama – joje toliau bus gaminami pieno konservai ir miltai, galbūt didės jų apimtys. 

Vilkyškių pieninė šių metų vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į MPK ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui „Artea“ bankui. 2024 metų pabaigoje jų suma siekė 16 mln.  eurų.  

Susitarimas pasiektas po to, kai teismai galutinai pripažino, kad 2019 metais mirusio MPK savininko Raimondo Karpavičiaus testamentas yra teisėtas ir teismuose nutraukiami ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilkyškių pieninė prašo leidimo įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vilkyškių pieninė prašo nori įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ (2)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų