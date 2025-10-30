Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilkyškių pieninė prašo nori įsigyti „Marijampolės pieno konservus“

2025-10-30 12:51 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:51

Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti finansinių sunkumų turinčią bendrovę „Marijampolės pieno konservai“ (MPK).

Vilkyškių pieninė prašo leidimo įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vienos didžiausių Lietuvoje pieno perdirbimo grupių „Vilvi Group“ valdoma Vilkyškių pieninė prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti finansinių sunkumų turinčią bendrovę „Marijampolės pieno konservai“ (MPK).

REKLAMA
0

Vilkyškių pieninė siekia įsigyti 100 proc. Marijampolės įmonės akcijų paketą. Taryba skelbia prašymą sandoriui gavusi spalio 17 dieną. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be kita ko, sandoris bus įgyvendintas keliais susijusiais sandoriais: žaliavinio pieno supirkimo žemės ūkio kooperatyvas „Džiaugsmelis“ ketina įsigyti 100 proc. MPK valdytojos Klaipėdos įmonės „Karpis“ akcijų, per ją – „Ferogamos“ ir Ukrainos „DP Vitaut“, 100 proc. Ispanijos bendrovės „Rarkarpis“ akcijų, o per ją – Ispanijos „Marilitu“, ir 100 proc. Širvintų pieninės akcijų.

REKLAMA
REKLAMA

Registrų centro duomenimis, „Džiaugsmelio“ naudos gavėja nurodoma Kipro pilietė Magdalyna Umalenova, kooperatyvą valdanti per kelias Lietuvos, Nyderlandų ir Kipro įmones.

REKLAMA

BNS rašė, kad Vilkyškių pieninė dar gegužę pranešė su „Karpiu“ pasirašiusi sutartį dėl 90–100 proc. MPK akcijų pirkimo-pardavimo – tuomet skelbta, kad galutinis parduodamų akcijų paketas priklausys nuo sutarties sąlygų įgyvendinimo, o jų kaina bus nustatyta po finansinio patikrinimo bei įvertinus bendrovės veiklos rezultatus. 

„Vilvi Group“ vadovas ir akcininkas Gintaras Bertašius tuomet BNS sakė, kad perėmus MPK kardinalių pokyčių neplanuojama – joje toliau bus gaminami pieno konservai ir miltai, galbūt didės jų apimtys. 

REKLAMA
REKLAMA

Vilkyškių pieninė šių metų vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į MPK ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui „Artea“ bankui. 2024 metų pabaigoje jų suma siekė 16 mln.  eurų.  

Susitarimas pasiektas po to, kai teismai galutinai pripažino, kad 2019 metais mirusio MPK savininko Raimondo Karpavičiaus testamentas yra teisėtas ir teismuose nutraukiami ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų