„Crvena Zvezda“ palaužė Monako ekipą

Lygiame pirmajame kėlinyje „AS Monaco“ pranašumą suteikė paskutinėmis sekundėmis pataikytas tritaškis – 25:23. Antrajame ketvirtyje svečiai truktelėjo į priekį – 31:24. 15-ąją minutę skirtumas pasiekė 9 taškis (37:28), bet 9:0 atkarpa leido „Crvena Zvezda“ išlyginti rezultatą – 37:37. Vis dėlto Monako klubas neleido varžovams perimti iniciatyvos ir pirmąją mačo dalį baigė būdamas priekyje – 46:42.
Po didžiosios pertraukos jau šeimininkai perėmė iniciatyvą ir kovoje taškas į tašką visą laiką pirmavo, tačiau nieko atitrūkti nepavyko – 65:64. Ketvirtajame ketvirtyje vaizdas nesikeitė – „Crvena Zvezda“ didžiausias atotrūkis buvo 4 taškai, tačiau 35-ąją minutę „AS Monaco“ trumpam išsiveržė į priekį – 75:74. Čia pat serbai pelnė 8 taškus be atsako ir atsiplėšė nuo oponentų – 82:75. Per likusį laiką Monako ekipa atsitiesti nebesugebėjo.
„Crvena Zvezda“ laimėjo ir be savo dviejų lyderių – Jordano Nworos bei Chima Monekes. Rikiuotėje nėra ir Jasielio Rivero, Ebuka Izundu, Tysono Carterio bei Devonte Grahamo.
15,5 minučių žaidęs D.Motiejūnas pelnė 2 taškus (0/2 dvitaškiai, 2/6 baudos metimai), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius pažeidė taisykles ir surinko -1 naudingumo balą.
„Crvena Zvezda“: Ognjenas Dobričius 22 (4/5 tritaškiai, 26 naud. bal.), Jaredas Butleris 20 (3/4 tritaškiai), Semi Ojeleye 14 (5 atk. kam.), Codi Milleris-McIntyre‘as 12 (6 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld., 21 naud. bal.), Nikola Kaliničius 11 (7 atk. kam.).
„AS Monaco“: Mike‘as Jamesas 18 (1/5 tritaškiai, 7 rez. perd.), Elie Okobo 16, Jaronas Blossomgame‘as 11 (7 atk. kam.), Matthew Strazelis ir Alpha Diallo (6 atk. kam.) po 9.
