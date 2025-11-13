 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Crvena Zvezda“ palaužė Monako ekipą

2025-11-13 23:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 23:04

Eurolygos 11 turo rungtynėse Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (8/3) ekipa namuose 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15) palaužė Monako „AS Monaco“ (6/5) krepšininkus.

O.Dobričius tapo netikėtu faktoriumi

0

Lygiame pirmajame kėlinyje „AS Monaco“ pranašumą suteikė paskutinėmis sekundėmis pataikytas tritaškis – 25:23. Antrajame ketvirtyje svečiai truktelėjo į priekį – 31:24. 15-ąją minutę skirtumas pasiekė 9 taškis (37:28), bet 9:0 atkarpa leido „Crvena Zvezda“ išlyginti rezultatą – 37:37. Vis dėlto Monako klubas neleido varžovams perimti iniciatyvos ir pirmąją mačo dalį baigė būdamas priekyje – 46:42.

Po didžiosios pertraukos jau šeimininkai perėmė iniciatyvą ir kovoje taškas į tašką visą laiką pirmavo, tačiau nieko atitrūkti nepavyko – 65:64. Ketvirtajame ketvirtyje vaizdas nesikeitė – „Crvena Zvezda“ didžiausias atotrūkis buvo 4 taškai, tačiau 35-ąją minutę „AS Monaco“ trumpam išsiveržė į priekį – 75:74. Čia pat serbai pelnė 8 taškus be atsako ir atsiplėšė nuo oponentų – 82:75. Per likusį laiką Monako ekipa atsitiesti nebesugebėjo.

„Crvena Zvezda“ laimėjo ir be savo dviejų lyderių – Jordano Nworos bei Chima Monekes. Rikiuotėje nėra ir Jasielio Rivero, Ebuka Izundu, Tysono Carterio bei Devonte Grahamo.

15,5 minučių žaidęs D.Motiejūnas pelnė 2 taškus (0/2 dvitaškiai, 2/6 baudos metimai), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius pažeidė taisykles ir surinko -1 naudingumo balą.

„Crvena Zvezda“: Ognjenas Dobričius 22 (4/5 tritaškiai, 26 naud. bal.), Jaredas Butleris 20 (3/4 tritaškiai), Semi Ojeleye 14 (5 atk. kam.), Codi Milleris-McIntyre‘as 12 (6 atk. kam., 10 rez. perd., 5 kld., 21 naud. bal.), Nikola Kaliničius 11 (7 atk. kam.).

„AS Monaco“: Mike‘as Jamesas 18 (1/5 tritaškiai, 7 rez. perd.), Elie Okobo 16, Jaronas Blossomgame‘as 11 (7 atk. kam.), Matthew Strazelis ir Alpha Diallo (6 atk. kam.) po 9.

