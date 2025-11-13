K.Fariedo ir T.J. Shortso šou padėjo „Panathinaikos“ iškovoti pergalę prieš „Real“

PAO tai buvo tobula Eurolygos dviguba savaitė – prieš porą dienų išvykoje buvo nugalėti ir Paryžiaus „Paris“ vyrukai. Tuo metu „Real“ – atvirkščiai. Jie šią savaitę pralaimėjo ir Valensijoje.
2024 m. Eurolygos finalo pakartojime „Panathinaikos“ kontroliavo įvykius aikštėje nuo pirmų minučių – T.J. Shortso užkurti svečiai greitai įgijo dviženklę persvarą – 19:9.
K.Fariedo dėjimas:
MANIMAL IS HERE TO STAY 😤
Kenneth Faried posterizes Tavares
Puolime strigę madridiečiai antrojo kėlinio viduryje buvo priartėję (29:33), bet į pertrauką buvo priversti išsinešti rekordinį deficitą – 38:52. Negana to, ketvirčio pabaigoje Kennethas Fariedas pasižymėjo įspūdingu dėjimu per Walterį Tavaresą.
Trečiajame kėlinyje vaizdas nepasikeitė, o ketvirtojo starte po keturių T.J.Shortso taškų iš eilės skirtumas pasiekė naujas aukštumas – 79:61. „Real“ dar bandė kabintis į rungtynes (71:82), bet laisvas iš toli prametė Facundo Campazzo, o tada Juancho Hernangomezo smeigė tritaškį ir išsklaidė intrigą.
Fantastiškai savaitė susiklostė ką tik prie komandos prisijungusiam K.Fariedui. Prieš porą dienų dvigubą dublį surinkęs amerikietis Madride per 28 minutes pasižymėjo 16 taškų (6/8 dvit.), 8 atkovotais kamuoliais, 5 pražangomis ir 19 naudingumo balų.
Geriausią mačą su PAO marškinėliais sužaidė T.J.Shortsas. Gynėjo sąskaitoje – 19 taškų (5/8 dvit., 6/7 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 24 naudingumo balai.
Artėjančią Eurolygos savaitę „Real“ namie priims Kauno „Žalgirį“.
„Real“: Walteris Tavaresas 20 (7/9 dvit., 10 atk. kam., 30 naud.), Andresas Felizas 16, Alberto Abalde 8.
„Panathinaikos“: T.J. Shortsas 19 (6 rez. perd., 24 naud.), Kennethas Fariedas 16 (8 atk. kam.), Kostas Sloukas 15 (7 rez. perd., 22 naud.), Cedi Osmanas 13.
