  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo žaidėjai – Francisco ir Moneke

2025-10-30 13:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 13:03

Naudingiausiu Eurolygos 7 turo žaidėjo vardą pasidalino du žaidėjai.

S.Francisco buvo nesulaikomas (BNS nuotr.)

0

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco ir Belgrado „Crvena Zvezda“ puolėjas Chima Moneke surinko po 35 naudingumo balus ir jų komandos pasiekė pergales.

Trečias liko Monako „AS Monaco“ puolėjas Alpha Diallo (32 naud. bal.), ketvirtąją vietą užėmė Miuncheno „Bayern“ puolėjas Isiaha Mike‘as (30 naud. bal.), o penketuką užbaigė „AS Monaco“ gynėjas Mike‘as Jamesas, surinkęs 29 balus.

