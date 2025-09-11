Nauja policijos gaudynių technologija: bandant sustabdyti vogtą „Chevrolet“, šis liko be galinių ratų

Mičigano valstijos policija (JAV) socialiniame tinkle „X“ pasidalijo vaizdo įrašu iš gaudynių, kurios baigėsi itin netikėtai.
Pareigūnai, bandydami sustabdyti vogtą „Chevrolet Cruze“, panaudojo naują technologiją „Grappler“, tačiau vietoj švelnaus sustabdymo, iš bėglio automobilio buvo tiesiog išplėšta visa galinė ašis su ratais.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
„Grappler“ (liet. „gaudyklė“) yra specialus įtaisas, laikomas saugesne alternatyva priverstinio stabdymo juostoms ar kontaktiniam PIT manevrui.
Iš policijos automobilio priekio nusileidžia rėmas su tvirtu tinklu, kurį pareigūnas stengiasi „užmesti“ ant bėglio automobilio galinio rato. Ratui įsipainiojus, abu automobiliai yra surišami, o tai leidžia bėglį sustabdyti kontroliuojamai.
Būtent taip nutiko ir šiose gaudynėse – pareigūnams sėkmingai pavyko įpainioti „Chevrolet“ galinį ratą. Tačiau vogto automobilio vairuotojas nepasidavė ir toliau spaudė akceleratorių, bandydamas išsilaisvinti.
Galiausiai neatlaikė ne „Grappler“ tinklas, o pati automobilio konstrukcija – visa galinė ašis su abiem ratais buvo išplėšta iš kėbulo ir liko gulėti ant kelio.
Be galinių ratų likęs automobilis tęsti kelionės nebegalėjo, o jame buvę trys asmenys – 27-erių vairuotojas ir dvi keleivės – buvo sulaikyti.
Nors per incidentą niekas nenukentėjo, vargu, ar vogto automobilio savininkas apsidžiaugė tokiu rezultatu.
Nepaisant to, policija teigia, kad technologija pasiteisino, nes pavojingos gaudynės buvo nutrauktos saugiai, todėl ją naudos ir toliau.
