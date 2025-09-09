Europos transporto krizė: trūksta beveik 400 tūkst. saugių aikštelių vilkikams, problema aktuali ir lietuviams

Skaičiuojama, kad visoje Europos Sąjungoje trūksta beveik 400 tūkst. sertifikuotų stovėjimo vietų, o tai tiesiogiai veikia vairuotojų saugumą, darbo sąlygas ir krovinių saugumą.
Vizito, kurį inicijavo Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU), metu EK viceprezidentė išvydo drastišką kontrastą tarp modernių, aukščiausius standartus atitinkančių aikštelių ir apleistų aikščių be elementarių patogumų.
„Saugus ir patikimas vilkikų parkavimas nėra tik logistikos klausimas – tai vairuotojų orumo, saugumo ir pagarbos garantija. Investuodami į tinkamas poilsio vietas, mes sprendžiame vairuotojų trūkumo problemą“, – pabrėžė R. Minzatu. IRU atstovė Raluca Marian pridūrė, kad tai „ne vietinė problema, o Europos krizė“.
Ši problema yra itin aktuali ir Lietuvos vežėjams. „Saugios vilkikų aikštelės yra būtina darbo sąlygų dalis. Mūsų vairuotojai kasdien susiduria su krovinių vagysčių rizika ir prastomis poilsio sąlygomis“, – teigia Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į svarbų niuansą: „Krovinio palikimas nesertifikuotoje aikštelėje be vairuotojo dažnai laikomas nedraudiminiu atveju – taip traktuoja draudikai, o visą riziką prisiima vežėjas.“
Vizitas surengtas neatsitiktinai – artėja diskusijos dėl naujojo ES biudžeto. Tiek IRU, tiek „Linava“ ragina, kad saugių vilkikų stovėjimo aikštelių kūrimas ir plėtra būtų įtraukti kaip prioritetas tiek į ES biudžetą, tiek į nacionalines transporto strategijas.
