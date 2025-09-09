Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Europos transporto krizė: trūksta beveik 400 tūkst. saugių aikštelių vilkikams, problema aktuali ir lietuviams

2025-09-09 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 11:20

Europos Komisijos viceprezidentei Roxanai Minzatu praėjusią savaitę apsilankius Belgijos vilkikų stovėjimo aikštelėse, vėl atkreiptas dėmesys į opią transporto sektoriaus problemą – saugių poilsio vietų trūkumą, rašoma pranešime spaudai. 

Sunkvežimių stovėjimo aikštelė (nuotr. Organizatorių)
7

Europos Komisijos viceprezidentei Roxanai Minzatu praėjusią savaitę apsilankius Belgijos vilkikų stovėjimo aikštelėse, vėl atkreiptas dėmesys į opią transporto sektoriaus problemą – saugių poilsio vietų trūkumą, rašoma pranešime spaudai. 

REKLAMA
0

Skaičiuojama, kad visoje Europos Sąjungoje trūksta beveik 400 tūkst. sertifikuotų stovėjimo vietų, o tai tiesiogiai veikia vairuotojų saugumą, darbo sąlygas ir krovinių saugumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nauja stovėjimo aikštelėje „Via Baltica“ magistralėje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nauja stovėjimo aikštelėje „Via Baltica“ magistralėje

Vizito, kurį inicijavo Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU), metu EK viceprezidentė išvydo drastišką kontrastą tarp modernių, aukščiausius standartus atitinkančių aikštelių ir apleistų aikščių be elementarių patogumų.

REKLAMA
REKLAMA

„Saugus ir patikimas vilkikų parkavimas nėra tik logistikos klausimas – tai vairuotojų orumo, saugumo ir pagarbos garantija. Investuodami į tinkamas poilsio vietas, mes sprendžiame vairuotojų trūkumo problemą“, – pabrėžė R. Minzatu. IRU atstovė Raluca Marian pridūrė, kad tai „ne vietinė problema, o Europos krizė“.

REKLAMA

Ši problema yra itin aktuali ir Lietuvos vežėjams. „Saugios vilkikų aikštelės yra būtina darbo sąlygų dalis. Mūsų vairuotojai kasdien susiduria su krovinių vagysčių rizika ir prastomis poilsio sąlygomis“, – teigia Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į svarbų niuansą: „Krovinio palikimas nesertifikuotoje aikštelėje be vairuotojo dažnai laikomas nedraudiminiu atveju – taip traktuoja draudikai, o visą riziką prisiima vežėjas.“

Vizitas surengtas neatsitiktinai – artėja diskusijos dėl naujojo ES biudžeto. Tiek IRU, tiek „Linava“ ragina, kad saugių vilkikų stovėjimo aikštelių kūrimas ir plėtra būtų įtraukti kaip prioritetas tiek į ES biudžetą, tiek į nacionalines transporto strategijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų