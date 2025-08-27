Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Sėkmingas pirmasis skrydis: austrų startuolis žada sukelti revoliuciją taksi rinkoje

2025-08-27 16:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 16:01

Austrijos startuolis „FlyNow Aviation“ pranešė apie sėkmingą pirmąjį savo „skraidančio taksi“ prototipo skrydį.

FlyNow Aviation taksi (nuotr. gamintojo)

Austrijos startuolis „FlyNow Aviation“ pranešė apie sėkmingą pirmąjį savo „skraidančio taksi“ prototipo skrydį.

REKLAMA
0

Bendrovė kuria elektrinę vertikalaus kilimo ir tūpimo transporto priemonę (eVTOL), kuri, kaip teigiama, veiks tyliai kaip indaplovė, o kelionės kaina ateityje neturėtų viršyti įprasto taksi tarifo.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„FlyNow“ kuria „eCopter“ serijos aparatus, kurie apims vienviečius ir dviviečius keleivinius modelius bei krovininę versiją, galinčią gabenti iki 200 kg krovinį.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl patentuotos sraigtų technologijos ir modulinės konstrukcijos tikimasi gamybos kaštus sumažinti iki dešimties kartų.

REKLAMA

„Sėkmingas mūsų „eCopter“ skrydis – tai ne tik techninis pasiekimas, bet ir įrodymas, kad mūsų vizija veikia“, – teigė viena iš įkūrėjų Yvonne Winter.

Pasak jos, pamatyti reiškia patikėti, ir šis skrydis parodė, kad „FlyNow“ yra pasirengusi pakelti miesto mobilumą nuo žemės. Bendrovė tikisi pradėti komercinę krovinių gabenimo veiklą iki 2027 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, visas skraidančių taksi sektorius susiduria su dideliais iššūkiais, ypač su milžiniškais kūrimo kaštais.

Daugelis tiki, kad eVTOL taps miestų transporto ateitimi, tačiau kelias iki to ilgas. Pavyzdžiui, Vokietijos įmonės „Volocopter“ aparatai turėjo skraidyti per olimpiadą Paryžiuje, tačiau šis ambicingas planas galiausiai nebuvo įgyvendintas dėl finansinių ir techninių kliūčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų