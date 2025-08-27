Sėkmingas pirmasis skrydis: austrų startuolis žada sukelti revoliuciją taksi rinkoje

Bendrovė kuria elektrinę vertikalaus kilimo ir tūpimo transporto priemonę (eVTOL), kuri, kaip teigiama, veiks tyliai kaip indaplovė, o kelionės kaina ateityje neturėtų viršyti įprasto taksi tarifo.
„FlyNow“ kuria „eCopter“ serijos aparatus, kurie apims vienviečius ir dviviečius keleivinius modelius bei krovininę versiją, galinčią gabenti iki 200 kg krovinį.
Dėl patentuotos sraigtų technologijos ir modulinės konstrukcijos tikimasi gamybos kaštus sumažinti iki dešimties kartų.
„Sėkmingas mūsų „eCopter“ skrydis – tai ne tik techninis pasiekimas, bet ir įrodymas, kad mūsų vizija veikia“, – teigė viena iš įkūrėjų Yvonne Winter.
Pasak jos, pamatyti reiškia patikėti, ir šis skrydis parodė, kad „FlyNow“ yra pasirengusi pakelti miesto mobilumą nuo žemės. Bendrovė tikisi pradėti komercinę krovinių gabenimo veiklą iki 2027 metų.
Vis dėlto, visas skraidančių taksi sektorius susiduria su dideliais iššūkiais, ypač su milžiniškais kūrimo kaštais.
Daugelis tiki, kad eVTOL taps miestų transporto ateitimi, tačiau kelias iki to ilgas. Pavyzdžiui, Vokietijos įmonės „Volocopter“ aparatai turėjo skraidyti per olimpiadą Paryžiuje, tačiau šis ambicingas planas galiausiai nebuvo įgyvendintas dėl finansinių ir techninių kliūčių.
