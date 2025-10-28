Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Marija Jakubauskienė sulaukė socialdemokratų kvietimo tapti partijos nare

2025-10-28 11:22 / šaltinis: BNS
2025-10-28 11:22

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako sulaukusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kvietimo tapti politinės jėgos nare.

Marija Jakubauskienė (nuotr. P. Peleckio) BNS Foto

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako sulaukusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kvietimo tapti politinės jėgos nare.

„Aš esu sulaukusi kvietimo tapti Lietuvos socialdemokratų partijos nare ir komanda taip pat yra sulaukusi kvietimo ir mes esam dėkingi už tai“, – antradienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija sakė M. Jakubauskienė.

„Spaudimo tikrai nepatiriu“, – pridūrė ji.

BNS rašė, kad pakvietimo prisijungti prie socialdemokratų sulaukė ir nepartinis Žygimantas Vaičiūnas, valdančiųjų deleguotas į energetikos ministro pareigas.

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tada teigė, kad  iš Ž. Vaičiūno nebuvo reikalaujama tapti partijos nariu norint išlaikyti ministro poziciją. Politikas šias pareigas ėjo ir buvusio premjero Gintauto Palucko kabineto sudėtyje.

Premjerė Inga Ruginienė tuomet neatskleidė, ar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui taip pat bus keliama sąlyga tapti partijos nariu.

Šiuo metu partija vykdo dviejų ministrų – krašto apsaugos ir kultūros – paieškas. Socialdemokratai yra išsakę siekį į krašto apsaugos ministrus patvirtinti partijos narį, tačiau to nelaiko būtina sąlyga.

Į viršų