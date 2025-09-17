Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Gyvenamoji zona: ar tikrai žinote visas taisykles? Greitis – ne vienintelis apribojimas

2025-09-17 12:56
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 12:56

Mėlynas kelio ženklas su namo ir žaidžiančio vaiko simboliu. Daugeliui vairuotojų tai tik signalas sumažinti greitį.

Ženklas „Gyvenamoji zona“

Mėlynas kelio ženklas su namo ir žaidžiančio vaiko simboliu. Daugeliui vairuotojų tai tik signalas sumažinti greitį.

Tačiau iš tiesų šis ženklas visiškai pakeičia eismo taisykles ir įprastą hierarchiją kelyje, suteikdamas absoliutų prioritetą žmonėms, o ne automobiliams. Deja, praktika rodo, kad vairuotojai dažnai pamiršta arba net nežino esminių taisyklių, o tai sukelia pavojingas situacijas.

Pėstysis čia – karalius

Svarbiausia taisyklė, kurią reikia įsiminti: gyvenamojoje zonoje pėstieji turi absoliučią pirmenybę. Jie gali vaikščioti ne tik šaligatviais, bet ir visa važiuojamąja dalimi, o vaikai – netgi žaisti.

Vairuotojo pareiga – ne tik jų neužkliudyti, bet net ir neapriboti jų judėjimo, todėl tenka kantriai laukti, kol pėstysis pasitrauks.

Greitis – ne daugiau kaip 20 km/val.

Maksimalus leistinas greitis čia – vos 20 km/val. Ir tai galioja visoms transporto priemonėms: automobiliams, motociklams, dviračiams ir paspirtukams.

Šis limitas pasirinktas neatsitiktinai. Jis leidžia vairuotojui laiku sustoti net ir tada, jei į kelią netikėtai išbėgtų vaikas.

Parkavimo spąstai

Gyvenamojoje zonoje negalima sustoti bet kur, kur matote laisvą vietą. Parkuoti automobilį leidžiama tik specialiai tam pažymėtose stovėjimo vietose.

Palikę automobilį kitur, rizikuojate ne tik gauti baudą, bet ir trukdyti pėstiesiems ar specialiajam transportui.

Išvažiavimas – pavojingiausia vieta

Tai viena dažniausių ir pavojingiausių klaidų. Išvažiuodami iš gyvenamosios zonos, jūs įvažiuojate į kelią iš gretutinės teritorijos.

Tai reiškia, kad privalote duoti kelią visoms transporto priemonėms, judančioms keliu, į kurį įvažiuojate. Čia negalioja jokia dešinės rankos taisyklė.

Svarbu nepainioti gyvenamosios zonos su pėsčiųjų zona. Pastarojoje automobilių eismas apskritai yra draudžiamas (su retomis išimtimis aptarnaujančiam transportui).

Palikti galima tik lengvuosius automobilius

Svarbu žinoti, kad net ir stovėjimo vietose gyvenamosiose zonose draudžiama palikti stovėti sunkiasvorį transportą.

Krovininius automobilius ir priekabas, sveriančius daugiau nei 3,5 t, didesnius nei 12 sėdimų vietų autobusus, traktorius ir kitą savaeigę techniką.

Baudos – nemažos

Visų šių taisyklių išmanymas ir laikymasis yra ne tik pareiga, bet ir pagarbos bei saugumo klausimas, kurio ignoravimas gali ne tik sukelti pavojų, bet ir užtraukti baudą nuo 30 iki 90 eurų.

