Gyvenamoji zona: ar tikrai žinote visas taisykles? Greitis – ne vienintelis apribojimas

Tačiau iš tiesų šis ženklas visiškai pakeičia eismo taisykles ir įprastą hierarchiją kelyje, suteikdamas absoliutų prioritetą žmonėms, o ne automobiliams. Deja, praktika rodo, kad vairuotojai dažnai pamiršta arba net nežino esminių taisyklių, o tai sukelia pavojingas situacijas.
Daugiau naujienų apie saugų eismą galite perskaityti specialioje rubrikoje.
Pėstysis čia – karalius
Svarbiausia taisyklė, kurią reikia įsiminti: gyvenamojoje zonoje pėstieji turi absoliučią pirmenybę. Jie gali vaikščioti ne tik šaligatviais, bet ir visa važiuojamąja dalimi, o vaikai – netgi žaisti.
Vairuotojo pareiga – ne tik jų neužkliudyti, bet net ir neapriboti jų judėjimo, todėl tenka kantriai laukti, kol pėstysis pasitrauks.
Greitis – ne daugiau kaip 20 km/val.
Maksimalus leistinas greitis čia – vos 20 km/val. Ir tai galioja visoms transporto priemonėms: automobiliams, motociklams, dviračiams ir paspirtukams.
Šis limitas pasirinktas neatsitiktinai. Jis leidžia vairuotojui laiku sustoti net ir tada, jei į kelią netikėtai išbėgtų vaikas.
Parkavimo spąstai
Gyvenamojoje zonoje negalima sustoti bet kur, kur matote laisvą vietą. Parkuoti automobilį leidžiama tik specialiai tam pažymėtose stovėjimo vietose.
Palikę automobilį kitur, rizikuojate ne tik gauti baudą, bet ir trukdyti pėstiesiems ar specialiajam transportui.
Išvažiavimas – pavojingiausia vieta
Tai viena dažniausių ir pavojingiausių klaidų. Išvažiuodami iš gyvenamosios zonos, jūs įvažiuojate į kelią iš gretutinės teritorijos.
Tai reiškia, kad privalote duoti kelią visoms transporto priemonėms, judančioms keliu, į kurį įvažiuojate. Čia negalioja jokia dešinės rankos taisyklė.
Svarbu nepainioti gyvenamosios zonos su pėsčiųjų zona. Pastarojoje automobilių eismas apskritai yra draudžiamas (su retomis išimtimis aptarnaujančiam transportui).
Palikti galima tik lengvuosius automobilius
Svarbu žinoti, kad net ir stovėjimo vietose gyvenamosiose zonose draudžiama palikti stovėti sunkiasvorį transportą.
Krovininius automobilius ir priekabas, sveriančius daugiau nei 3,5 t, didesnius nei 12 sėdimų vietų autobusus, traktorius ir kitą savaeigę techniką.
Baudos – nemažos
Visų šių taisyklių išmanymas ir laikymasis yra ne tik pareiga, bet ir pagarbos bei saugumo klausimas, kurio ignoravimas gali ne tik sukelti pavojų, bet ir užtraukti baudą nuo 30 iki 90 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!