Gresia naujas „Takata“ oro pagalvių skandalas? JAV pastebima nauja ir labai pavojinga tendencija

JAV Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija (NHTSA) skambina pavojaus varpais dėl pigių, originalių oro pagalvių klastočių iš Kinijos, kurios avarijų metu sprogsta nekontroliuojamai. Su šiais pavojingais įtaisais jau siejama mažiausiai septyni incidentai, iš kurių du baigėsi tragiškai – žuvo penki žmonės.
Atrodo kaip originalas, veikia kaip bomba
Pranešama, kad rinkoje pasirodė vizualiai identiškos originalių oro pagalvių klastotės, parduodamos už dešimt kartų mažesnę kainą. Tačiau, pasak ekspertų, jos pagamintos iš nekokybiškų medžiagų, o jų viduje esančios sprogstamosios medžiagos (įtariama, panašios į amonio nitratą, naudotą „Takata“ pagalvėse) yra nestabilios.
Dėl to avarijos metu tokia pagalvė ne išsiskleidžia, o sprogsta, pažerdama į saloną metalo skeveldrų.
Nurodoma, kad pavojingų pagalvių gamintojas – Kinijos įmonė „Detiannuo Safety Technology“ (DTN Airbags). Ironiška, tačiau pati įmonė savo svetainėje teigia, kad jos produkcija JAV rinkai nėra skirta ir jos pardavinėti ten negalima.
Manoma, kad šios detalės į JAV patenka per internetines parduotuves, o jas, siekdami sutaupyti, perka arba patys vairuotojai, arba nesąžiningi servisai, remontuojantys automobilius po avarijų.
Jų naudojimas – rimtas nusikaltimas
„Tie, kas importuoja ir montuoja šias pavojingas kiniškas detales, stato Amerikos šeimas į pavojų ir vykdo rimtą nusikaltimą“, – griežtai situaciją įvertino JAV transporto sekretorius Seanas Duffy.
Jam antrina ir automobilių pramonės atstovai, pabrėžiantys, kad klastotės yra tik originalių, ilgus metus tobulintų produktų imitacija, todėl jų gedimas yra užprogramuotas.
Didžiausią nerimą kelia nežinomybė – niekas nežino, kiek tokių „tikinčių bombų“ jau yra sumontuota automobiliuose JAV ar net Europoje.
