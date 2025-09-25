Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Gresia naujas „Takata“ oro pagalvių skandalas? JAV pastebima nauja ir labai pavojinga tendencija

2025-09-25 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 09:02

Automobilių pasaulį drebina naujas saugumo skandalas, savo mastu ir pavojingumu primenantis liūdnai pagarsėjusią „Takata“ oro pagalvių istoriją.

Eismas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Automobilių pasaulį drebina naujas saugumo skandalas, savo mastu ir pavojingumu primenantis liūdnai pagarsėjusią „Takata“ oro pagalvių istoriją.

REKLAMA
0

JAV Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija (NHTSA) skambina pavojaus varpais dėl pigių, originalių oro pagalvių klastočių iš Kinijos, kurios avarijų metu sprogsta nekontroliuojamai. Su šiais pavojingais įtaisais jau siejama mažiausiai septyni incidentai, iš kurių du baigėsi tragiškai – žuvo penki žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie saugų eismą ir su tuo susijusius dalykus galite perskaityti „Saugus eismo“ rubrikoje. 

REKLAMA
REKLAMA

Atrodo kaip originalas, veikia kaip bomba

Pranešama, kad rinkoje pasirodė vizualiai identiškos originalių oro pagalvių klastotės, parduodamos už dešimt kartų mažesnę kainą. Tačiau, pasak ekspertų, jos pagamintos iš nekokybiškų medžiagų, o jų viduje esančios sprogstamosios medžiagos (įtariama, panašios į amonio nitratą, naudotą „Takata“ pagalvėse) yra nestabilios.

REKLAMA

Dėl to avarijos metu tokia pagalvė ne išsiskleidžia, o sprogsta, pažerdama į saloną metalo skeveldrų.

Nurodoma, kad pavojingų pagalvių gamintojas – Kinijos įmonė „Detiannuo Safety Technology“ (DTN Airbags). Ironiška, tačiau pati įmonė savo svetainėje teigia, kad jos produkcija JAV rinkai nėra skirta ir jos pardavinėti ten negalima.

Manoma, kad šios detalės į JAV patenka per internetines parduotuves, o jas, siekdami sutaupyti, perka arba patys vairuotojai, arba nesąžiningi servisai, remontuojantys automobilius po avarijų.

REKLAMA
REKLAMA

Jų naudojimas  – rimtas nusikaltimas

„Tie, kas importuoja ir montuoja šias pavojingas kiniškas detales, stato Amerikos šeimas į pavojų ir vykdo rimtą nusikaltimą“, – griežtai situaciją įvertino JAV transporto sekretorius Seanas Duffy.

Jam antrina ir automobilių pramonės atstovai, pabrėžiantys, kad klastotės yra tik originalių, ilgus metus tobulintų produktų imitacija, todėl jų gedimas yra užprogramuotas.

Didžiausią nerimą kelia nežinomybė – niekas nežino, kiek tokių „tikinčių bombų“ jau yra sumontuota automobiliuose JAV ar net Europoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų