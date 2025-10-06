Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Baltijos šalių vežimėlių teniso turnyro čempionais tapo Latvijos atstovai

2025-10-06 12:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 12:15

Praėjusios savaitės pabaigoje „SEB arenoje“ vyko Baltijos šalių vežimėlių teniso turnyras „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“. Jame šiemet varžėsi 8 judėjimo negalią turintys tenisininkai ir tenisininkės.

Baltijos šalių vežimėlių teniso turnyras | Sauliaus Čirbos nuotr.

Praėjusios savaitės pabaigoje „SEB arenoje“ vyko Baltijos šalių vežimėlių teniso turnyras „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“. Jame šiemet varžėsi 8 judėjimo negalią turintys tenisininkai ir tenisininkės.

REKLAMA
0

Vyrų vienetų turnyro čempiono titulas atiteko visas 4 pergales iškovojusiam latviui Ervinsui Kapai (ITF-375). Jo pranašumas prieš kitus žaidėjus nekėlė jokių abejonių nuo pat pirmosios dvikovos: 3 iš 4 susitikimų E. Kapa laimėjo rezultatu 6:0, 6:0. Ir tik antroje vietoje likęs kitas Latvijos tenisininkas Tomass Jakabsons (ITF-315) buvo įveiktas 6:2, 6:4.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bronzos medalį turnyre iškovojo Lietuvos atstovas Erikas Siaurusaitis.

Moterų turnyro čempionės taurė taip pat iškeliavo į Latviją, ją iškovojo Diana Nikiforova (ITF-47). Antroji vieta atiteko Lietuvos atstovei Agnieškai Toločko (ITF-57), trečioji – dar vienai Latvijos tenisininkei Zanetei Vasaraudzei-Gailitei (ITF-111).

REKLAMA
REKLAMA

„Ši partnerystė mums svarbi dėl galimybės įtraukti į draugišką teniso bendruomenę ir neįgaliuosius sportininkus, kurie savo pavyzdžiu kasdien primena, kad ribos yra įveikiamos, o patirtis – neįkainojama. Tai mūsų ir visos visuomenės investicija į ateitį, kurioje kiekvienas turi galimybę augti, tobulėti ir įkvėpti kitus“, – sako turnyrą remiančio SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

REKLAMA

Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas pastebi, jog šios varžybos – gera galimybė geriausiems Lietuvos judėjimo negalią turintiems tenisininkams pasitikrinti jėgas su pajėgiais varžovais iš kaimyninių šalių.

„Žinau, kad mūsų tenisininkų mintyse – dalyvavimas Los Andželo paralimpinėse žaidynėse. Tokios akistatos su geriausiais kaimynų tenisininkais yra dar vienas mažas žingsnis šios svajonės link“.

Šis turnyras – tai bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos teniso federacijų iniciatyva. Pirmą kartą „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“ turnyras buvo surengtas 2023 metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų