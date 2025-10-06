Baltijos šalių vežimėlių teniso turnyro čempionais tapo Latvijos atstovai

Vyrų vienetų turnyro čempiono titulas atiteko visas 4 pergales iškovojusiam latviui Ervinsui Kapai (ITF-375). Jo pranašumas prieš kitus žaidėjus nekėlė jokių abejonių nuo pat pirmosios dvikovos: 3 iš 4 susitikimų E. Kapa laimėjo rezultatu 6:0, 6:0. Ir tik antroje vietoje likęs kitas Latvijos tenisininkas Tomass Jakabsons (ITF-315) buvo įveiktas 6:2, 6:4.
Bronzos medalį turnyre iškovojo Lietuvos atstovas Erikas Siaurusaitis.
Moterų turnyro čempionės taurė taip pat iškeliavo į Latviją, ją iškovojo Diana Nikiforova (ITF-47). Antroji vieta atiteko Lietuvos atstovei Agnieškai Toločko (ITF-57), trečioji – dar vienai Latvijos tenisininkei Zanetei Vasaraudzei-Gailitei (ITF-111).
„Ši partnerystė mums svarbi dėl galimybės įtraukti į draugišką teniso bendruomenę ir neįgaliuosius sportininkus, kurie savo pavyzdžiu kasdien primena, kad ribos yra įveikiamos, o patirtis – neįkainojama. Tai mūsų ir visos visuomenės investicija į ateitį, kurioje kiekvienas turi galimybę augti, tobulėti ir įkvėpti kitus“, – sako turnyrą remiančio SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas pastebi, jog šios varžybos – gera galimybė geriausiems Lietuvos judėjimo negalią turintiems tenisininkams pasitikrinti jėgas su pajėgiais varžovais iš kaimyninių šalių.
„Žinau, kad mūsų tenisininkų mintyse – dalyvavimas Los Andželo paralimpinėse žaidynėse. Tokios akistatos su geriausiais kaimynų tenisininkais yra dar vienas mažas žingsnis šios svajonės link“.
Šis turnyras – tai bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos teniso federacijų iniciatyva. Pirmą kartą „Baltics Wheelchair Tennis Tournament by SEB“ turnyras buvo surengtas 2023 metais.
