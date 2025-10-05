Andrė Lukošiūtė po įspūdingo 4 valandų trukmės finalo nusileido latvei

Pirmajame sete A. Lukošiūtė buvo atitrūkusi nuo varžovės (5:3), bet devintajame geime nerealizavo 3 „set pointų“, o dešimtajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Permainingai vykusiame pratęsime (2:0, 2:5) lietuvė panaikino 3 taškų deficitą (5:5), tačiau tada latvė laimėjo 2 kamuoliukus iš eilės ir taip užbaigė setą.
Lietuvė persvarą barstė ir antrajame sete (2:0, 2:2). Vienuoliktajame geime lietuvė buvo ant prarajos ribos (30:40), bet šį kartą neleido varžovei realizuoti „break pointo“, o dvyliktajame geime pati laimėjo latvės padavimų seriją, taip perkeldama mačo baigtį į trečiąjį setą.
Trečiajame sete A. Lukošiūtė panaikino 2 geimų deficitą (1:3, 2:4, 4:4), o dešimtajame geime nerealizavo 2 „match pointų“. Pratęsime lietuvė anksti paleido varžovę į priekį (1:4, 2:5). Vėliau A. Lukošiūtė deficitą sušvelnino, neutralizavo vieną „match pointą“ (4:6, 5:6), tačiau antrą kartą taip išsigelbėti nepajėgė.
Įdomu tai, kad finale abi tenisininkės pelnė vienodai taškų – po 137.
Pirmą nesėkmę po 9 pergalių paeiliui patyrusi A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Po 8 dienų lietuvė WTA reitinge turėtų patekti į 800-uką. A. Lukošiūtės karjeros rekordas yra 705-a pozicija.
Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu. Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.
