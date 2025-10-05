Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė po įspūdingo 4 valandų trukmės finalo nusileido latvei

2025-10-05 14:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 14:56

Egipte surengto ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų finale sekmadienį antro titulo iš eilės siekusi 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 4 valandas 9 minutes 6:7 (5:7), 7:5, 6:7 (5:7) pralaimėjo prieš pirmą pagal skirstymą 23-ejų latvę Kamillą Bartonę (WTA-614). Latvė 2022 m. WTA reitinge buvo 348-a, o 2019 m. ITF jaunių reitinge rikiavosi net 6-a ir su porininke tapo „US Open“ jaunių dvejetų čempionėmis.

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte surengto ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų finale sekmadienį antro titulo iš eilės siekusi 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 4 valandas 9 minutes 6:7 (5:7), 7:5, 6:7 (5:7) pralaimėjo prieš pirmą pagal skirstymą 23-ejų latvę Kamillą Bartonę (WTA-614). Latvė 2022 m. WTA reitinge buvo 348-a, o 2019 m. ITF jaunių reitinge rikiavosi net 6-a ir su porininke tapo „US Open" jaunių dvejetų čempionėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete A. Lukošiūtė buvo atitrūkusi nuo varžovės (5:3), bet devintajame geime nerealizavo 3 „set pointų“, o dešimtajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Permainingai vykusiame pratęsime (2:0, 2:5) lietuvė panaikino 3 taškų deficitą (5:5), tačiau tada latvė laimėjo 2 kamuoliukus iš eilės ir taip užbaigė setą.

Lietuvė persvarą barstė ir antrajame sete (2:0, 2:2). Vienuoliktajame geime lietuvė buvo ant prarajos ribos (30:40), bet šį kartą neleido varžovei realizuoti „break pointo“, o dvyliktajame geime pati laimėjo latvės padavimų seriją, taip perkeldama mačo baigtį į trečiąjį setą.

Trečiajame sete A. Lukošiūtė panaikino 2 geimų deficitą (1:3, 2:4, 4:4), o dešimtajame geime nerealizavo 2 „match pointų“. Pratęsime lietuvė anksti paleido varžovę į priekį (1:4, 2:5). Vėliau A. Lukošiūtė deficitą sušvelnino, neutralizavo vieną „match pointą“ (4:6, 5:6), tačiau antrą kartą taip išsigelbėti nepajėgė.

Įdomu tai, kad finale abi tenisininkės pelnė vienodai taškų – po 137.

Pirmą nesėkmę po 9 pergalių paeiliui patyrusi A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Po 8 dienų lietuvė WTA reitinge turėtų patekti į 800-uką. A. Lukošiūtės karjeros rekordas yra 705-a pozicija.

Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu. Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.

