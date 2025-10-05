Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kovas Graikijoje „Olympiacos“ pradėjo užtikrinta pergale

2025-10-05 14:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 14:45

Graikijoje užtikrintai sezoną pradėjo Pirėjo „Olympiacos“ (1/0) ekipa, kuri išvykoje 100:81 (25:28, 28:14, 29:17, 18:22) sutriuškino Atenų „Maroussi“ (0/1) krepšininkus.

T.Wardas buvo tarp lyderių

Graikijoje užtikrintai sezoną pradėjo Pirėjo „Olympiacos“ (1/0) ekipa, kuri išvykoje 100:81 (25:28, 28:14, 29:17, 18:22) sutriuškino Atenų „Maroussi“ (0/1) krepšininkus.

REKLAMA
0

Pirėjo klubui Aleksandras Vezenkovas įmetė 15 taškų (5/9 metimai), Tysonas Wardas surinko 14 (4/4 metimai), Frankas Ntilikina (4 rez. per.) ir Tyleris Dorsey – po 12.

Pralaimėjusiems Darrylas Maconas pelnė 20 taškų (6 rez. per.), Cameronas Reynoldsas surinko 15 (6 atk. kam.).

Eurolygoje OLY penktadienį namie priims Dubajaus „Dubai“ klubą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų