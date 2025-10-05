Kovas Graikijoje „Olympiacos“ pradėjo užtikrinta pergale

Pirėjo klubui Aleksandras Vezenkovas įmetė 15 taškų (5/9 metimai), Tysonas Wardas surinko 14 (4/4 metimai), Frankas Ntilikina (4 rez. per.) ir Tyleris Dorsey – po 12.
Pralaimėjusiems Darrylas Maconas pelnė 20 taškų (6 rez. per.), Cameronas Reynoldsas surinko 15 (6 atk. kam.).
Eurolygoje OLY penktadienį namie priims Dubajaus „Dubai“ klubą.
