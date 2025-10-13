Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas perspėjo Rusiją: mokėsite kainą

2025-10-13 07:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-13 07:28

Po pokalbio su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusija turės sumokėti, jei toliau sieks karo.

Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)
Po pokalbio su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusija turės sumokėti, jei toliau sieks karo.

Apie tai jis sekmadienį parašė platformoje „X“.

„Aš kalbėjausi su prezidentu Zelenskiu.

Nors Gazos susitarimas teikia vilties dėl taikos Artimuosiuose Rytuose, Ukrainoje taip pat reikia užbaigti karą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei Rusija ir toliau atkakliai sieks karo ir atsisakys sėsti prie derybų stalo, ji turės už tai sumokėti kainą.

Prancūzija smerkia Rusijos smūgius Ukrainos kritinei infrastruktūrai, kurie iš tiesų yra nukreipti prieš civilius gyventojus žiemos pradžioje. Kartu su savo partneriais nagrinėjame, kokia pagalba reikalinga, kad būtų atkurti ir užtikrinti pagrindiniai paslaugų teikimo.

Prancūzija kaip niekada anksčiau remia Ukrainą ir mobilizuojasi savanorių koalicijos rėmuose“, – pabrėžia jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Zelenskis paprašė Macrono užtikrinti Ukrainai daugiau oro gynybos priemonių ir raketų

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sekmadienį per pokalbį telefonu su Prancūzijos prezidentu E. Macronu paprašė Kyjivui perduoti daugiau oro gynybos priemonių ir raketų.

„Kalbėjau su prezidentu Emmanuel Macronu (...). Informavau jį apie mūsų prioritetinius poreikius – pirmiausia apie oro gynybos sistemas ir raketas“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė V. Zelenskis.

Šeštadienį V. Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Prezidentai aptarė galimybę Ukrainai perduoti ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk”.

 

