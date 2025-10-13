Macronas perspėjo Rusiją: mokėsite kainą

Apie tai jis sekmadienį parašė platformoje „X“.
„Aš kalbėjausi su prezidentu Zelenskiu.
Nors Gazos susitarimas teikia vilties dėl taikos Artimuosiuose Rytuose, Ukrainoje taip pat reikia užbaigti karą.
Jei Rusija ir toliau atkakliai sieks karo ir atsisakys sėsti prie derybų stalo, ji turės už tai sumokėti kainą.
Prancūzija smerkia Rusijos smūgius Ukrainos kritinei infrastruktūrai, kurie iš tiesų yra nukreipti prieš civilius gyventojus žiemos pradžioje. Kartu su savo partneriais nagrinėjame, kokia pagalba reikalinga, kad būtų atkurti ir užtikrinti pagrindiniai paslaugų teikimo.
Prancūzija kaip niekada anksčiau remia Ukrainą ir mobilizuojasi savanorių koalicijos rėmuose“, – pabrėžia jis.
Zelenskis paprašė Macrono užtikrinti Ukrainai daugiau oro gynybos priemonių ir raketų
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sekmadienį per pokalbį telefonu su Prancūzijos prezidentu E. Macronu paprašė Kyjivui perduoti daugiau oro gynybos priemonių ir raketų.
„Kalbėjau su prezidentu Emmanuel Macronu (...). Informavau jį apie mūsų prioritetinius poreikius – pirmiausia apie oro gynybos sistemas ir raketas“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė V. Zelenskis.
Šeštadienį V. Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Prezidentai aptarė galimybę Ukrainai perduoti ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk”.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!