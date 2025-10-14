Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Asta Skaisgirytė: Angela Merkel nori pateisinti darytas klaidas dėl Rusijos, o mes buvome teisūs

2025-10-14 08:51 / šaltinis: BNS
2025-10-14 08:51

Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad pareiškimais apie Baltijos šalių įtaką stumiant Rusiją į diplomatinę izoliaciją buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel turbūt siekia pateisinti padarytas klaidas dėl užsienio politikos Maskvos atžvilgiu, o vėlesni įvykiai parodė, jog Lietuva ir kitos regiono valstybės buvo teisios.

Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)

Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad pareiškimais apie Baltijos šalių įtaką stumiant Rusiją į diplomatinę izoliaciją buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel turbūt siekia pateisinti padarytas klaidas dėl užsienio politikos Maskvos atžvilgiu, o vėlesni įvykiai parodė, jog Lietuva ir kitos regiono valstybės buvo teisios.

REKLAMA
0

„Tikrai nei Baltijos šalys, nei Lenkija nepritarė Minsko susitarimams. Čia A. Merkel pasakė visiškai tiesą. Mes tikrai nepritarėme. Mums neatrodė, kad tai yra teisingas kelias, kad tai kelias turintis perspektyvą. Kas vėliau istorijos eigoje paaiškėjo, kad eilinį kartą buvome teisūs“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma, kad kad buvusi Vokietijos kanclerė, kuri tuo metu gana aktyviai dalyvavo visame procese, matyt norėtų pateisinti tą klaidą, kurią darė“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

A. Merkel interviu metu Vengrijos „Youtube“ kanalui „Partizan“ anksčiau pareiškė, jog prie Europos ir Rusijos šalių nutrūkimo prisidėjo Baltijos šalys ir Lenkija.

REKLAMA

Ekskanclerė pasakojo apie tai, kaip ji 2015-aisiais padėjo derybų būdu pasiekti Minsko susitarimą, kuris iki 2021-ųjų, politikės nuomone, „atnešė ramybę“ ir suteikė Ukrainai galimybę „surinkti jėgas“ ir „tapti kita šalimi“.

Minsko susitarimai buvo sudaryti Rusijos remiamiems separatistams užėmus dalį Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių ir Maskvai okupavus Krymo pusiasalį.

REKLAMA
REKLAMA

A. Merkel sakė 2021 metais pajutusi, kad Rusija Minsko susitarimų nebevertina rimtai, todėl ieškojusi naujo Europos Sąjungos (ES) dialogo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu formato, tačiau tam nepritarė Baltijos šalys ir Lenkija.

A. Skaisgirytė pabrėžė, kad Vokietijos užsienio politikos klaidas pripažino dabartinis Vokietijos prezidentas Frankas Walteris-Steinmeieris, tuo metu dirbęs užsienio reikalų ministru.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Minsko susitarimai niekur nenuvedė. Jie iš tikrųjų niekur nenuvedė, išskyrus tai, kad prasidėjo kariniai veiksmai“, – sakė A. Skaisgirytė, turėdama omenyje 2022 metų Rusijos invaziją į Ukrainą.

BNS rašė, kad A. Merkel pasisakymai sulaukė aštrios Baltijos šalių ir Lenkijos politikų kritikos.

A. Skaisgirytė taip pat sakė, kad „Tomahawk“ raketos, kurias Kyjivui svarsto perduoti JAV, suteiktų persvarą Ukrainai priešinantis Rusijos invazijai.

REKLAMA

„Visokia ginkluotė, ypač tolimojo nuotolio ginkluotė, ukrainiečius sustiprins ir tikimės, kad karo eiga nuo to kryps ukrainiečių naudai“, – teigė prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais.

Ji taip pat tvirtino, kad stringant nepavykstant pradėti derybų dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje (ES), svarstomos „kažkokios kitokios derybų pradžios formulės“.

Kelios ES šalys nepritaria pirmųjų Ukrainos derybų skyrių atvėrimui.

„Aš manau, kad anksčiau ar vėliau mes tą sprendimą priimsime. Gaila tik, kad laikas tempiasi, eina, o to sprendimo nėra“, – kalbėjo A. Skaisgirytė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Angela Merkel gina ryšius su Rusija (nuotr. SCANPIX)
Merkel kaukė krinta: prieš Putinui užgrobiant Krymą spaudė Vokietiją bendradarbiauti su Maskva (53)
Angela Merkel gina ryšius su Rusija (nuotr. SCANPIX)
Krymo paslaptis – Merkel skambutis buvo lemtingas: „Ji prašė nepralieti kraujo“ (108)
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
„Būkime atviri – nei Baltijos šalys, nei lenkai neturi tiek įtakos“: Ukrainos diplomatas atsakė Merkel (48)
Angela Merkel ir karas Ukrainoje (tv3.lt koliažas)
Žygimantas Pavilionis apie Angelą Merkel: „Aš manau, ji tiesiog atiduotų Ukrainą“ (117)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų