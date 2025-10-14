Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis ir Stubbas suderino pastangas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą

2025-10-14 14:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 14:35

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas suderino pozicijas Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas suderino pozicijas Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti.

1

Apie tai V. Zelenskis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Dabar, pasibaigus karui Artimuosiuose Rytuose, svarbu neprarasti postūmio siekti taikos. Karas Europoje taip pat gali būti užbaigtas, o tam labai svarbus tiek Jungtinių Valstijų, tiek kitų partnerių lyderio vaidmuo“, – rašė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad su Alexanderiu Stubbu apie šiuos klausimus kalbėjosi beveik valandą.

„Deriname savo pozicijas. Svarbu, kad Prezidentui Trumpui pavyko įgyvendinti būtinus veiksmus, kad būtų išlaisvinti įkaitai ir sustabdytas karas Gazoje. Neabejotina, kad tinkami Jungtinių Valstijų veiksmai gali padėti nutraukti ir Rusijos karą prieš Ukrainą. Turime atitinkamą viziją šiuo klausimu“, – pabrėžė V. Zelenskis.

V. Zelenskis su Suomijos Prezidentu taip pat aptarė pastarojo meto Rusijos išpuolius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir būtinybę stiprinti priešlėktuvinę gynybą bei padėkojo Suomijai už jos norą padėti ukrainiečiams.

„Iš Rusijos turi būti atimtos priemonės tęsti karą ir terorą – tai gali tapti patikimiausiu taikos mūsų regione pagrindu“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 10 d. V. Zelenskis ir A. Stubbas telefonu aptarė saugumo garantijas Ukrainai.

