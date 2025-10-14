Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas atsakė, kas be jo gali sureguliuoti karą Ukrainoje: „Jį gerbia Putinas“

2025-10-14 07:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 07:24

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvardijo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą lyderiu, kuris galėtų padėti sureguliuoti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvardijo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą lyderiu, kuris galėtų padėti sureguliuoti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.

REKLAMA
4

Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai sakė būdamas lėktuve, kuriuo grįžo į JAV po vizito Artimuosiuose Rytuose.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Trumpas apie Erdoganą: „Jį gerbia Putinas“

„Erdoganas gali“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar kiti lyderiai, ypač Turkijos prezidentas, gali padėti sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak D. Trumpo, Rusija gerbia Turkijos vadovą. „Jį gerbia Putinas. Ir jis yra mano draugas“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas pabrėžė, kad jis sutaria tik su tvirtais, o ne silpnais lyderiais, pridurdamas, kad R. T. Erdoganas su juo taip pat puikiai bendrauja.

REKLAMA

„Žinote, kai NATO turi problemų su Erdoganu – o jie dažnai turi – jie skambina man prašydami, kad aš pasikalbėčiau su juo. Ir nėra buvę, kad man nepavyktų“, – sakė D. Trumpas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau sakė, kad penktadienį Vašingtone planuoja susitikti su D. Trumpu. Pasak Ukrainos vadovo, jis ketina pasiūlyti keletą žingsnių, kurie padėtų pasiekti taiką, ir aptarti jų seką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. JAV generolas įvardijo, kaip vyktų Rusijos ir NATO karas: šios Rusijos vietos smūgių sulauktų pirmomis valandomis (30)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu (2)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Artėja naujas Trumpo ir Zelenskio susitikimas: aiškėja data (2)
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: jei Trumpas padėjo sustabdyti karą Gazos Ruože, gal padės ir Ukrainai (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų