  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai bombardavo Charkivą: kilo didelis gaisras, dalis miesto liko be elektros

2025-10-14 07:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 07:09

Charkive paskelbus oro pavojų buvo girdėti sprogimų garsai – Rusijos pajėgos bombardavo miestą valdomomis bombomis. Pranešama apie sužeistuosius.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Charkive paskelbus oro pavojų buvo girdėti sprogimų garsai – Rusijos pajėgos bombardavo miestą valdomomis bombomis. Pranešama apie sužeistuosius.

Pasak Charkivo srities karinės administracijos vadovo Oleho Syniehubovo „Telegram“ tinkle paskelbtų pirminių pranešimų, priešas miestui smogė valdomomis bombomis (KAB).

„Renkama išsamesnė informacija“, – rašė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Charkive kilo gaisras, dalis miesto liko be elektros

Charkivo meras Ihoris Terechovas patikslino, remdamasis preliminariais pranešimais, kad atakos taikinys buvo Slobidskio rajonas. Vėliau jis pridūrė, kad dėl smūgių taip pat kilo didelis gaisras Saltivskio rajone.

„Pagal pateiktą preliminarią informaciją, smūgis sunaikino sveikatos priežiūros įstaigos priestatą“, – po kurio laiko pranešė I. Terechovas.

Per ataką buvo sužeisti keturi žmonės ir apgadinta mažiausiai 12 privačių automobilių, pranešė miesto meras, pridurdamas: „Trys Charkivo rajonai dėl smūgių iš dalies liko be elektros“.

Kaip pranešė „Ukrinform“, per Rusijos bepiločio orlaivio smūgį Charkive buvo apgadinti nakvynės namai, kuriuose apgyvendinti šalies vidaus pabėgėliai.

