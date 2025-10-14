Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT ir Raudonasis Kryžius reikalauja atverti visas perėjas į Gazos Ruožą, kad būtų galima įvežti pagalbą

2025-10-14 14:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 14:52

Jungtinės Tautos (JT) ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas antradienį paragino atidaryti visas perėjas į Gazos Ruožą, kad į šią karo nuniokotą palestiniečių teritoriją būtų galima įvežti labai reikalingą pagalbą.

Gazos Ruožo ministerija: nuo kovų atnaujinimo žuvo 1 163 žmonės BNS Foto

Kadangi Gazos Ruože įsigaliojo trapios paliaubos, paskelbtos pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo planą, reikia atidaryti perėjas, kad šią bado kamuojamą teritoriją būtų galima užtvindyti pagalbos prekėmis, pareiškė minimos agentūros.

0

Kadangi Gazos Ruože įsigaliojo trapios paliaubos, paskelbtos pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo planą, reikia atidaryti perėjas, kad šią bado kamuojamą teritoriją būtų galima užtvindyti pagalbos prekėmis, pareiškė minimos agentūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Humanitarinės pagalbos teikėjai, įskaitant TRKK, pastarosiomis valandomis būtent ir ragina užtikrinti, kad dėl didžiulių poreikių būtų atidaryti visi įvažiavimo punktai“, – Ženevoje žurnalistams sakė Raudonojo Kryžiaus atstovas Christianas Cardonas.

JT humanitarinės agentūros OCHA atstovas Jensas Laerke pridūrė, kad „mums reikia, jog visi jie būtų atidaryti“. Jis pripažino, kad šiuo metu veikia ne visos perėjos, kai kurios buvo „iš dalies sunaikintos“, o Gazos Ruože reikia išvalyti kelius, jog galėtų įvažiuoti sunkvežimiai.

„Mes raginame visa tai sutvarkyti, kad jie galėtų veikti“, – nurodė jis.

Rugpjūčio 22 d. JT paskelbė apie badą Gazos Ruože ir tokį žingsnį žengė po to, kai ekspertai įspėjo, kad 500 tūkst. žmonių susiduria su „katastrofiška“ grėsme. Izraelis yra apkaltinęs „Hamas“ sukėlus krizę ir vagiant pagalbos prekes.

J. Laerke antradienį pažymėjo, kad JT turi 190 tūkst. tonų pagalbos, kuri yra paruošta gabenimui į Gazos Ruožą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: europiečiai nerimauja dėl Izraelio ryžto laikytis Trumpo taikos Gazoje plano (3)
Raudonajam Kryžiui perduoti dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų kūnai BNS Foto
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti keturių įkaitų kūnai
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda: Izraelio įkaitų paleidimas – ilgai lauktas žingsnis taikos link (8)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Gazos Ruožo sveikatos ministerija: karo metu žuvo jau 67 869 žmonės (5)

