JT ir Raudonasis Kryžius reikalauja atverti visas perėjas į Gazos Ruožą, kad būtų galima įvežti pagalbą

Kadangi Gazos Ruože įsigaliojo trapios paliaubos, paskelbtos pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo planą, reikia atidaryti perėjas, kad šią bado kamuojamą teritoriją būtų galima užtvindyti pagalbos prekėmis, pareiškė minimos agentūros.
„Humanitarinės pagalbos teikėjai, įskaitant TRKK, pastarosiomis valandomis būtent ir ragina užtikrinti, kad dėl didžiulių poreikių būtų atidaryti visi įvažiavimo punktai“, – Ženevoje žurnalistams sakė Raudonojo Kryžiaus atstovas Christianas Cardonas.
JT humanitarinės agentūros OCHA atstovas Jensas Laerke pridūrė, kad „mums reikia, jog visi jie būtų atidaryti“. Jis pripažino, kad šiuo metu veikia ne visos perėjos, kai kurios buvo „iš dalies sunaikintos“, o Gazos Ruože reikia išvalyti kelius, jog galėtų įvažiuoti sunkvežimiai.
„Mes raginame visa tai sutvarkyti, kad jie galėtų veikti“, – nurodė jis.
Rugpjūčio 22 d. JT paskelbė apie badą Gazos Ruože ir tokį žingsnį žengė po to, kai ekspertai įspėjo, kad 500 tūkst. žmonių susiduria su „katastrofiška“ grėsme. Izraelis yra apkaltinęs „Hamas“ sukėlus krizę ir vagiant pagalbos prekes.
J. Laerke antradienį pažymėjo, kad JT turi 190 tūkst. tonų pagalbos, kuri yra paruošta gabenimui į Gazos Ruožą.
