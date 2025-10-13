Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui skelbiant apie taiką regione, Egipte lyderiai pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

2025-10-13 19:56 / šaltinis: BNS
2025-10-13 19:56

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Artimuosiuose Rytuose pasiekta taika, kai jis ir regiono lyderiai pirmadienį pasirašė deklaraciją, kuria siekiama įtvirtinti paliaubas Gazos Ruože.

JAV, Egiptas, Kataras ir Turkija pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Artimuosiuose Rytuose pasiekta taika, kai jis ir regiono lyderiai pirmadienį pasirašė deklaraciją, kuria siekiama įtvirtinti paliaubas Gazos Ruože.

REKLAMA
0

Prieš kelias valandas pagal susitarimą Izraelis ir „Hamas“ apsikeitė įkaitais ir kaliniais.

D. Trumpas apsilankė Izraelyje, kur kreipdamasis į parlamentą gyrė premjerą Benjaminą Netanyahu, o po to išskrido į Egiptą, kur kartu su egiptiečių, Kataro ir Turkijos vadovais pasirašė deklaraciją kaip Gazos Ruožo susitarimo garantai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai didžiulė diena pasauliui, didžiulė diena Artimiesiems Rytams“, – sakė D. Trumpas, daugiau kaip dviem dešimtims pasaulio lyderių susirinkus kurortiniame Šarm aš Šeiche.

REKLAMA
REKLAMA

„Dokumente bus išdėstytos taisyklės ir reglamentai bei daug kitų dalykų“, – prieš pasirašydamas teigė D. Trumpas, du kartus pakartodamas, kad „jis išsilaikys“.

REKLAMA

„Kartu pasiekėme tai, ką visi sakė esant neįmanoma. Pagaliau Artimuosiuose Rytuose pasiekta taika“, – teigė D. Trumpas.

JAV prezidentas anksčiau kreipdamasis į Izraelio parlamentą, Knesetą, kuris jį pasitiko audringomis ovacijomis, sveikino tai, ką pavadino „skausmingo košmaro“ izraeliečiams ir palestiniečiams pabaiga.

Pirmadienį islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023-iųjų spalio 7-osios, pagal JAV prezidento tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą.

REKLAMA
REKLAMA

Mainais Izraelis paleido 1 968 kalinius ir sulaikytuosius, daugiausia palestiniečius, pranešė kalėjimų tarnyba.

„Hamas“ pagal paliaubų susitarimą taip pat turi perduoti 27 žuvusių arba nelaisvėje nužudytų įkaitų palaikus, taip pat 2014-aisiais Gazos Ruože nužudyto kario palaikus.

Izraelis anksčiau teigė nesitikintis, kad pirmadienį bus grąžinti visi žuvusių įkaitų palaikai, nors kariuomenė sakė, kad gavo dviejų įkaitų, kuriuos „Hamas“ perdavė Raudonajam Kryžiui, palaikus ir kad dar laukia dviejų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų