Trumpui skelbiant apie taiką regione, Egipte lyderiai pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

Prieš kelias valandas pagal susitarimą Izraelis ir „Hamas“ apsikeitė įkaitais ir kaliniais.
D. Trumpas apsilankė Izraelyje, kur kreipdamasis į parlamentą gyrė premjerą Benjaminą Netanyahu, o po to išskrido į Egiptą, kur kartu su egiptiečių, Kataro ir Turkijos vadovais pasirašė deklaraciją kaip Gazos Ruožo susitarimo garantai.
„Tai didžiulė diena pasauliui, didžiulė diena Artimiesiems Rytams“, – sakė D. Trumpas, daugiau kaip dviem dešimtims pasaulio lyderių susirinkus kurortiniame Šarm aš Šeiche.
„Dokumente bus išdėstytos taisyklės ir reglamentai bei daug kitų dalykų“, – prieš pasirašydamas teigė D. Trumpas, du kartus pakartodamas, kad „jis išsilaikys“.
„Kartu pasiekėme tai, ką visi sakė esant neįmanoma. Pagaliau Artimuosiuose Rytuose pasiekta taika“, – teigė D. Trumpas.
JAV prezidentas anksčiau kreipdamasis į Izraelio parlamentą, Knesetą, kuris jį pasitiko audringomis ovacijomis, sveikino tai, ką pavadino „skausmingo košmaro“ izraeliečiams ir palestiniečiams pabaiga.
Pirmadienį islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023-iųjų spalio 7-osios, pagal JAV prezidento tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą.
Mainais Izraelis paleido 1 968 kalinius ir sulaikytuosius, daugiausia palestiniečius, pranešė kalėjimų tarnyba.
„Hamas“ pagal paliaubų susitarimą taip pat turi perduoti 27 žuvusių arba nelaisvėje nužudytų įkaitų palaikus, taip pat 2014-aisiais Gazos Ruože nužudyto kario palaikus.
Izraelis anksčiau teigė nesitikintis, kad pirmadienį bus grąžinti visi žuvusių įkaitų palaikai, nors kariuomenė sakė, kad gavo dviejų įkaitų, kuriuos „Hamas“ perdavė Raudonajam Kryžiui, palaikus ir kad dar laukia dviejų.
