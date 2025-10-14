Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelyje kilo pyktis, kad „Hamas“ negrąžino visų mirusių įkaitų

2025-10-14 13:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 13:00

 Izraelis džiaugėsi visų 20 išgyvenusių įkaitų išlaisvinimu iš Gazos Ruožo, tačiau antradienį didėjo nusivylimas, kad buvo sugrąžinti tik keli žuvusieji. 

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

 Izraelis džiaugėsi visų 20 išgyvenusių įkaitų išlaisvinimu iš Gazos Ruožo, tačiau antradienį didėjo nusivylimas, kad buvo sugrąžinti tik keli žuvusieji. 

REKLAMA
0

Buvo manoma, kad įkaitus laikanti islamistų grupuotė „Hamas“ pirmadienį negalės iš karto pasiekti visų 28 žuvusiųjų. Tačiau Izraelio vyriausybės pareigūnai pareiškė esantys „šokiruoti ir nusivylę“, kai buvo pristatyti tik keturi karstai, pranešė naujienų portalas „ynet“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis reikalauja „pažangos“ šiuo klausimu vėliausiai iki antradienio vakaro, pranešė „Times of Israel“, nors oficialaus šio termino patvirtinimo nebuvo. 

REKLAMA
REKLAMA

„Hamas“ taip pat nepaskelbė jokio pareiškimo. Tačiau grupuotei artimi šaltiniai teigė, kad norint pasiekti kūnus smarkiai sugriautame Gazos Ruože reikia papildomos įrangos ir laiko. 

REKLAMA

Atrodo, kad Izraelio valdžia netiki „Hamas“ teiginiais, jog negali surasti ar paimti žuvusiųjų. Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Izraelis įtaria, jog grupuotė laiko kūnus kaip svertą tolesnėms deryboms. 

Pirmadienį gynybos ministras Izraelis Katzas apkaltino „Hamas“ pažeidžiant paliaubų susitarimą ir perspėjo dėl padarinių, bet nepasakė, kokių. Jis pabrėžė, kad Izraelis įvykdė savo įsipareigojimus ir pirmadienį paleido beveik 2000 kalintų palestiniečių.

REKLAMA
REKLAMA

Žuvusių įkaitų artimieji kritikuoja Izraelio vyriausybę. Tamiro Adaro motina Yael Adar vyriausybės derybas su „Hamas“ pavadino „išdavyste“ ir kaltino pareigūnus, kad nenustatė galutinio visų kūnų grąžinimo termino, pranešė „Times of Israel“.

Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas paragino „nedelsiant sustabdyti“ susitarimą su „Hamas“, kol iš Gazos Ruožo nebus grąžinti visi žuvę įkaitai. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grąžinus mirusiuosius, turi būti oficialiai nustatyta jų tapatybė. Ankstesniu atveju „Hamas“ grąžino ne tą kūną, todėl kyla abejonių dėl patikrinimo. 

Pagal paliaubų susitarimą visi įkaitai, gyvi ir mirę, turėjo būti perduoti Izraeliui pirmadienį. 

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad buvo identifikuoti keturių „Hamas“ grąžintų įkaitų kūnai, įskaitant Nepalo studento kūną. Kariškių pranešime dvi aukos įvardytos kaip 26 metų izraelietis Guy Iluzas ir 22 metų studentas iš Nepalo Bipinas Joshi. Kitų dviejų įkaitų vardai kol kas neskelbiami jų šeimų prašymu, priduriama pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų