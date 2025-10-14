Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė: identifikuoti keturi sugrąžinti mirę įkaitai

2025-10-14 12:40 / šaltinis: BNS
2025-10-14 12:40

Izraelio kariuomenė antradienį paskelbė, kad buvo identifikuoti keturi „Hamas“ sugrąžinti mirę įkaitai, įskaitant studentą iš Nepalo.

JT vadovas: jaučiu didžiulį palengvėjimą dėl įkaitų išlaisvinimo (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė antradienį paskelbė, kad buvo identifikuoti keturi „Hamas“ sugrąžinti mirę įkaitai, įskaitant studentą iš Nepalo.

0

Pareiškime kariuomenė nurodė, kad tarp šių aukų yra 26 metų izraelietis Guy Iluzas  ir 22 metų nepalietis Bipinas Joshi.

Kitų dviejų mirusių įkaitų vardai dar neskelbiami jų šeimų prašymu, priduriama pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Islamistų grupuotė „Hamas“ pirmadienį Raudonajam Kryžiui perdavė keturių Gazos Ruože laikytų Izraelio įkaitų palaikus.

Anksčiau pirmadienį „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023-iųjų spalio 7-osios, pagal JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą.

Mainais Izraelis paleido 1 968 kalinius ir sulaikytuosius, daugiausia palestiniečius, pranešė kalėjimų tarnyba.

„Hamas“ vis dar laiko 24 žuvusių įkaitų palaikus, kuriuos pagal paliaubų susitarimą yra sutikusi grąžinti Izraeliui.

