Izraelio kariuomenė: identifikuoti keturi sugrąžinti mirę įkaitai

Pareiškime kariuomenė nurodė, kad tarp šių aukų yra 26 metų izraelietis Guy Iluzas ir 22 metų nepalietis Bipinas Joshi.
Kitų dviejų mirusių įkaitų vardai dar neskelbiami jų šeimų prašymu, priduriama pareiškime.
Islamistų grupuotė „Hamas“ pirmadienį Raudonajam Kryžiui perdavė keturių Gazos Ruože laikytų Izraelio įkaitų palaikus.
Anksčiau pirmadienį „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023-iųjų spalio 7-osios, pagal JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą.
Mainais Izraelis paleido 1 968 kalinius ir sulaikytuosius, daugiausia palestiniečius, pranešė kalėjimų tarnyba.
„Hamas“ vis dar laiko 24 žuvusių įkaitų palaikus, kuriuos pagal paliaubų susitarimą yra sutikusi grąžinti Izraeliui.
