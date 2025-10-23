Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl masinio Ukrainos apšaudymo

Ministerija notoje pabrėžė, kad Rusijos nuolat vykdomi išpuoliai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas.
„Tokios atakos taip pat yra karo nusikaltimai pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnį, už kuriuos bus siekiama visapusiškos kaltųjų atsakomybės“, – cituojama ministerija.
Notoje taip pat pažymėta, kad tokiais savo veiksmais Rusija demonstruoja, jog pastarosios nedomina taika ir ji toliau siekia pavergti savo kaimynę.
Kartu Lietuva dar kartą pareikalavo, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, bei pabrėžė ir toliau kartu su sąjungininkais padėsianti Ukrainai stiprinti gebėjimą apsiginti nuo Rusijos agresijos.
Kaip skelbta, antradienį Rusija surengė masinę dronų ir raketų ataką Ukrainoje – iš viso buvo paleisti 405 dronai ir 28 raketos.
12 raketų ir 55 bepiločiai pataikė 26-iose vietose, numuštų taikinių nuolaužos nukrito 19-oje vietų, skelbė Ukrainos oro pajėgų vadovybė.
Išpuolio metu žuvo mažiausiai šeši civiliai gyventojai, dar daugiau buvo sužalota.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!