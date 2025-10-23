Pamatę šaligatvį po remonto gyventojai pakraupo – savivaldybė bando raminti

Gyventojai atkreipia dėmesį, kad suprojektuotame šaligatvyje žmonės vos gali praeiti, o turintys negalią ar vežantys vežimėlius tokios galimybės apskritai neturi. Visgi Vilniaus mesto savivaldybė ramina, kad tuo metu, kada gyventojai pastebėjo trūkumus, darbai dar nebuvo užbaigti.
Daug kur sostinėje vykdomi gatvių ir kelių remonto darbai kartais kelią klausimų gyventojams dėl suprojektuotų gatvių.
Štai viena iš tokių netoli stoties ir Halės turgaus esanti Raugyklos g., kurioje gyventojams į akis užkliuvo padarytas šaligatvis.
Tuo gyventojai pasidalino ir Feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“, kur buvo užfiksuota viena šaligatvio vieta, kurioje buvo padarytas tarpas po apačia esančiam, panašu, kad šulinio dangčiui.
Daugiausiai klausimų vilniečiams sukėlė tai, kad likusi šaligatvio dalis liko tokia maža, kad pėstieji vos gali praeiti. O dar daugiau klausimų kilo dėl to, ką reikėtų daryti gyventojams, turintiems negalią ar vežantiems, pavyzdžiui, vaiko vežimėlį.
„Kaip reikia nemylėti pėsčiųjų, tėvų su vežimėliais, neįgaliųjų, kad sugalvotum tokius šaligatvius“, – socialiniuose tinkluose klausė vienas gyventojas.
Savivaldybė paaiškino, kas atsitiko
Dėl vykdomo remonto Raugyklos g. naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. O jos atstovas Gabrielius Grubinskas teigė, kad šioje gatvėje reikėjo atlikti remontą dėl smarkiai susidėvėjusios gatvės dangos, o taip pat buvo pastebėta, kad ir ten esantys šulinių dangčiai yra sudėti skirtingai.
„Iki remonto Raugyklos gatvėje šulinių dangčiai buvo išsidėstę skirtingai: vieni buvo viename aukštyje su važiuojamąja dalimi, kiti – su šaligatvio danga, dalis smarkiai susidėvėję ir nestabilūs. Kadangi visa gatvės danga buvo smarkiai susidėvėjusi, buvo reikalingas remontas“, – Nurodė sostinės savivaldybės atstovas.
Tiesa, G. Grubinskas pridūrė, kad rekonstrukcijos projekto parengimas, kuriame būtų galima svarstyti ir perkelti šulinių, esą užtruktų ilgai. O dėl tankios Senamiesčio zonos požeminių komunikacijų tinklo, tai būtų ir sudėtinga.
„Taigi priimtas sprendimas atlikti paprastąjį remontą, t. y. atnaujinti dangas ir sutvarkyti jų aukščius, nekeičiant pačios gatvės parametrų“, – pažymėjo G. Grubinskas.
Visgi Vilniaus miesto savivaldybės atstovas pažymėjo, kad vilniečių užfiksuotas šaligatvis buvo nufotografuotas dar nepabaigus remonto.
„Suprantame, kad dėl šulinių apėjimo kelio bortais suformuotas itin siauras šaligatvis, tačiau verta atkreipti dėmesį, kad gyventojai fiksavo dar nebaigtus remonto darbus. Užbaigus šaligatvio plytelių klojimą, tose vietose, kur dėl šulinių dangčių atsiranda tarpai, yra numatyta įrengti papildomus uždengimus“, – paaiškino Vilniaus miesto savivaldybės atstovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!