Pakilęs lėktuvas pradėjo sukti ratus virš Lietuvos: pasakė, kas atsitiko

Pirmasis orlaivis iš VNO pakilo apie 5.36 val. Kaip rodo orlaivių stebėjimo interneto svetainės „Flightradar24“ duomenys, lėktuvas suko ratus ties Maišiagala ir 7.21 val. grįžo atgal į sostinės oro uostą.
„Skrydis X98523 Vilnius–Antalija dėl techninių kliūčių apsisuko ir 07:21 val. nusileido Vilniaus oro uoste“, – Eltai teigė Lietuvos oro uostų atstovė Agnė Šaltenytė.
„Orlaivis buvo pakeistas kitu, jis iš Vilniaus oro uosto išvyko 08:52 val.“, – pridūrė ji.
Abu užsakomuosius skrydžius vykdo aviakompanija „Avion Express“.