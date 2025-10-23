Kalendorius
Pakilęs lėktuvas pradėjo sukti ratus virš Lietuvos: pasakė, kas atsitiko

2025-10-23 11:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-23 11:36

Ketvirtadienį ryte iš Vilniaus į Antaliją skridęs orlaivis „Airbus A320–232“ dėl techninių kliūčių apsisuko ir grįžo atgal. Lietuvos oro uostų (LTOU) duomenimis, orlaivis buvo pakeistas kitu ir išskrido iš Vilniaus oro uosto (VNO).

Asociatyvi (nuotr. BNS)

2

Pirmasis orlaivis iš VNO pakilo apie 5.36 val. Kaip rodo orlaivių stebėjimo interneto svetainės „Flightradar24“ duomenys, lėktuvas suko ratus ties Maišiagala ir 7.21 val. grįžo atgal į sostinės oro uostą. 

„Skrydis X98523 Vilnius–Antalija dėl techninių kliūčių apsisuko ir 07:21 val. nusileido Vilniaus oro uoste“, – Eltai teigė Lietuvos oro uostų atstovė Agnė Šaltenytė. 

„Orlaivis buvo pakeistas kitu, jis iš Vilniaus oro uosto išvyko 08:52 val.“, – pridūrė ji.

Abu užsakomuosius skrydžius vykdo aviakompanija „Avion Express“.

