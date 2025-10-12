Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sutrikdyta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto: uostas patyrė 14,5 tūkst. eurų nuostolį

2025-10-12 12:25 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 12:25

Vilniaus oro uostas (VNO) neteko 14,5 tūkst. eurų tiesioginių pajamų, kai praėjusią savaitę, naktį tarp spalio 4 ir 5 d., dėl pastebėtų balionų buvo uždaryta oro erdvė, teigia Lietuvos oro uostai (LTOU).

Oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Vilniaus oro uostas (VNO) neteko 14,5 tūkst. eurų tiesioginių pajamų, kai praėjusią savaitę, naktį tarp spalio 4 ir 5 d., dėl pastebėtų balionų buvo uždaryta oro erdvė, teigia Lietuvos oro uostai (LTOU).

REKLAMA
1

„VNO uždarymas paveikė beveik 5000 keleivių, 30 skrydžių, iš kurių 14 buvo atšaukta. LTOU skaičiuoja, kad negauta apie 14,5 tūkst. eurų tiesioginių pajamų iš rinkliavų“, – Eltai pateiktame komentarė rašė valstybės valdomos įmonės atstovė Vitalija Ročė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai

Anot jos, minėtu skaičiumi nebuvo įvertintos papildomos išlaidos – sąnaudos rūpinantis keleiviais, papildomos darbuotojų darbo valandos ir kiti susiję kaštai. Be kita ko, LTOU atstovė pridūrė, kad neįvertintus nuostolius patyrė ir oro uosto partneriai.

REKLAMA
REKLAMA

„Konkrečiu spalio 4–5 d. atveju, nuostoliai turėtų būti vertinama kompleksiškai, ne tik negautos Lietuvos oro uostų pajamos, kai laikinai dėl ribojimų buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nuostolius patyrė tiek avialinijos, tiek keleiviai, tiek antžeminio aptarnavimo įmonės, tiek oro uostai“, – teigė V. Ročė.

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusios savaitės naktį iš šeštadienio į sekmadienį, pastebėjus oro balionus, virš VNO buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.

Tiesa, tai nebuvo pirmas kartas, kai sostinės oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų. Taip pat panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų