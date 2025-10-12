Sutrikdyta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto: uostas patyrė 14,5 tūkst. eurų nuostolį

„VNO uždarymas paveikė beveik 5000 keleivių, 30 skrydžių, iš kurių 14 buvo atšaukta. LTOU skaičiuoja, kad negauta apie 14,5 tūkst. eurų tiesioginių pajamų iš rinkliavų“, – Eltai pateiktame komentarė rašė valstybės valdomos įmonės atstovė Vitalija Ročė.
Laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai
Anot jos, minėtu skaičiumi nebuvo įvertintos papildomos išlaidos – sąnaudos rūpinantis keleiviais, papildomos darbuotojų darbo valandos ir kiti susiję kaštai. Be kita ko, LTOU atstovė pridūrė, kad neįvertintus nuostolius patyrė ir oro uosto partneriai.
„Konkrečiu spalio 4–5 d. atveju, nuostoliai turėtų būti vertinama kompleksiškai, ne tik negautos Lietuvos oro uostų pajamos, kai laikinai dėl ribojimų buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nuostolius patyrė tiek avialinijos, tiek keleiviai, tiek antžeminio aptarnavimo įmonės, tiek oro uostai“, – teigė V. Ročė.
ELTA primena, kad praėjusios savaitės naktį iš šeštadienio į sekmadienį, pastebėjus oro balionus, virš VNO buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.
Tiesa, tai nebuvo pirmas kartas, kai sostinės oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų. Taip pat panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.