Šokiruojantis skrydis į Vilnių – rusakalbis vyras oro uoste ėmė rėkti: „Tuoj visi čia kalbėsite rusiškai“

Tuo pačiu lėktuvu iš Varšuvos į Vilnių skridę keleiviai pasakojo, kad Varšuvoje vyras įžeidinėjo oro linijų darbuotojus ir grasino, jog visi kalbės rusiškai.
Tik atvykus į Vilniaus oro uostą, greičiausiai apie incidentą jau iš anksto informuoti oro uoste dirbantys pareigūnai jį pasikvietė praeiti atskirai. Keleiviai matė, kaip jis pateikė nelietuvišką pasą.
„Kažkoks vyras Varšuvoje prisikalbėjo, kiti girdėjo, kaip įlaipinant įžeidinėjo avialinijų darbuotojus ir sakė kažką panašaus į „greitai čia visi kalbėsite rusiškai“.
Nusileidus lėktuvui Vilniaus oro uoste jau apie jį buvo žinoma, pasitiko du uniformuoti pareigūnai, atpažino greitai iš išvaizdos ir sustabdė pasikalbėti. Labai profesionaliai [susitvarkyta su situacija]“, – pasakojo keleivė.
Pasirodo, vyras galėjo būti nepatenkintas, nes skrydžio darbuotojai šio vyro taip pat prašė atiduoti rankinį bagažą ir lagaminus padėti kitur, nes lėktuvas buvo pilnas ir nebuvo daug vietos bagažui, tačiau jis atsisakė tai padaryti.
Vilniaus oro uostų Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė teigė, kad spalio 10 d. skydis iš Varšuvos į Vilnių, reisu LO773, atvyko 00:50. Visi keleiviai, išlipę iš lėktuvo, pasiekė Vilniaus oro uosto atvykimo terminalą. Daugiau informacijos apie keleivius neturime.
Vilniaus oro uoste vis susiduriama su įvairiais netikėtumais
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pastaruoju metu Lietuvoje yra susiduriama netikėtais skrydžių sustabdymais ar atšaukimais.
Praeitą savaitę, naktį, iš šeštadienio į sekmadienį, Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 iš Baltarusijos atskridę meteorologiniai balionai, dėl kurių Vilniaus oro uoste kelioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai. Incidentas sukėlė chaosą tarp keleivių, dalis jų buvo nukreipti į Rygą bei Kauną ir patyrė didelių nepatogumų: pavežinėjimo paslaugos siekė kelis šimtus eurų, kol kas neaiški situacija dėl kompensacijų.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė iš viso 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto. Visi meteorologiniai balionai į Lietuvą įskrido iš Baltarusijos teritorijos.
Tiesa, apie tai policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis pirmadienio rytą Eltai sakė neturintis jokios informacijos apie rastus minėtus balionus. Apie tai nieko negalėjo pasakyti ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
„Pasieniečiai prie oro uosto nebudi ir balionų nerado. Meteorologinių oro balionų skrydžiai tampa kasdienybe, nes šiuo metu yra palankios oro sąlygos. Pastarąją parą buvo perimti dar penki oro balionai“, – Eltai sakė G. Mišutis.
