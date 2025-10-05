Justinas Lapatinskas su žmona užstrigo lėktuve: „Žiūriu pro langą – vietoj Vilniaus matau Kauno tiltą“

Situaciją pakomentavo naujienų portalui tv3.lt.
Nusileido Kaune
„Viskas gerai, tik situacija buvo įdomi – pirmą kartą gyvenime taip nutiko. Svarbiausia, kad niekas nepanikavo. Turėjome nusileisti Vilniuje apie 21 valandą, bet žiūriu pro langą – vietoj Vilniaus matau Kauno Aleksoto tiltą. Tada kapitonas pranešė, kad dėl nenumatytų priežasčių leidžiamės Kaune“, – pasakojo atlikėjas tv3.lt.
Pasak jo, tokia situacija priminė filmą.
„Buvo visko – vieni kalbėjo rusiškai, kad rašys prašymus, kiti piktinosi dėl „moralinės žalos“, bet mes su Migle tik pasijuokėm. Sėdėjom ramiai, be jokios panikos, tris ar keturias valandas lėktuve. Visi buvo labai ramūs, net tėvai su mažais vaikais“, – sakė jis.
Justinas pasakojo, kad nusileidę Kaune kartu su kitais keleiviais laukė sprendimo, ar skrydis bus tęsiamas.
„Vis dar tikėjomės, kad leis skristi į Vilnių, bet galiausiai pranešė, kad viskas – niekur nebeskrisime. Tai pralaukėm gal keturias valandas.“
Galiausiai pora nusprendė važiuoti į Vilnių taksi.
„Žmona buvo su kolege ir jos mažamečiu vaiku. Skaičiavom, ką daryt – viešbutis ar taksas. Kainos kilo tiesiog kas minutę: pabūni – trys eurai daugiau. Galiausiai sakom, imame brangų taksą ir važiuojam. Vaikai Vilniuje, nors ir pas draugus, bet pagalvojom – o jei rimčiau kas nutiktų. Geriau jau išleidžiam pinigus, nieko tokio – užsidirbsim“, – pasakojo dainininkas.
Apie trečią valandą nakties jie pagaliau pasiekė sostinę.
„Kai atvažiavome į Vilnių – fejerverkai. Pagalvojom, kas čia dabar – oro uostas uždarytas, o kažkas šaudo fejerverkus. Tokia keista naktis, bet svarbiausia, kad viskas gerai baigėsi. Ryte vėl į darbus – viskas ramu, viskas tęsiasi.“
Lapatinskas pasidžiaugė įgulos darbu ir keleivių reakcija:
„Labai noriu padėkoti visai skrydžio komandai – jokių nervų, jokio streso, viskas labai ramiai. Merginos praėjo, visiems atnešė vandens, atidarė duris, kad patektų oro. Visi dirbo kaip iš vadovėlio.“
Interviu pabaigoje atlikėjas pridūrė su šypsena:
„Kartais galvoji, ar dainas išmokai, ar darbus padarei – bet yra ir rimtesnių dalykų gyvenime. Nieko, padarysim. Gyvenimas tęsiasi.“
Uždaryta oro erdvė
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį, pastebėjus kontrabandinius oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
„Apie 22.16 val. buvo gauta informacija apie galimą oro balionų seriją Vilniaus oro uosto kryptimi, todėl, siekiant užtikrinti skrydžių saugą, buvo priimtas sprendimas taikyti laikinus apribojimus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Vilniaus oro uostas.
Oro erdvė atnaujinta 4.50 val. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas portalui LRT.lt patvirtino, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.
Lietuvos oro uostai (LTOU) informavo, kad dalis skrydžių vis dar gali vėluoti dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
„Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir susisiekti su oro bendrovėmis dėl tolimesnės informacijos“, – rašoma pranešime.
