Rasta 10 Lietuvos erdvę pažeidusių meteorologinių balionų: sulaikyti įtariamieji

„Yra (rasta balionų – BNS) šiek tiek daugiau, dabar dešimt, vyksta aktyvūs policijos veiksmai, tie, kurie organizuoja tokius dalykus, kontrabandininkai, irgi tam tikros paieškos vyksta, žinau, kad yra sėkmingų žinių apie tą operaciją“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
Anot jo, yra sulaikytų asmenų, kurie, kaip įtariama, vyko pasiimti balionais skraidinto kontrabandinių cigarečių krovinio.
Anot NKVC vadovo, panašu, kad pirmadienio naktį naujų atskridusių balionų nefiksuota.
„Suvestinių duomenų dar visai konkretizuotų neturime, bet iš pirminės informacijos, nebuvo fiksuota (balionų – BNS) vizualiai, radarai vieną rodė, bet tai gali būti tam tikras apsirikimas“, – sakė V. Vitkauskas.
„Šiąnakt buvo rami naktis, to antskrydžio, kurį turėjome vakar, nėra“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, kontrabandininkų leidžiami iš Baltarusijos. Jais gabenami cigarečių kroviniai.
Iš 13-os pasiekusių Vilnių du balionai įskrido į sostinės oro uosto erdvę, ji buvo uždaryta nuo 22.16 iki 4.50 valandos. Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.
Valstybinės sienos apsaugos tarnyba anksčiau sekmadienį BNS informavo, kad balionai taip toli į šalies teritoriją galėjo įskristi, nes vyravo palankus vėjas, o kontrabandininkai juos ėmė leisti ne nuo pat pasienio su Lietuva, bet kiek giliau Baltarusijos teritorijoje: kadangi jie kyla stačia trajektorija, esant prastiems orams, jų jau pakilusių aukštai į orą pasieniečiai nepastebi.
Tarnybos duomenimis, įskaitant ir paskutinius 25 orlaivius, šiemet iš viso fiksuotas 501 kontrabandininkų balionas – 2,2 karto daugiau nei per visus praėjusius metus (226).
VSAT pabrėžia, kad jais gabenamos tik cigaretės.
