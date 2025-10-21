Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
45
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus oro uostas buvo uždarytas visą naktį: paveikta apie 30 skrydžių

Oro uostas jau atidarytas
2025-10-21 23:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 23:11

Trečiadienio rytą vėl savo veiklą atnaujino Vilniaus oro uostas – dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų jis buvo uždarytas visą naktį.

Vilniaus oro uosto naujas išvykimo terminalas. ELTA / Dainius Labutis

Trečiadienio rytą vėl savo veiklą atnaujino Vilniaus oro uostas – dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų jis buvo uždarytas visą naktį.

REKLAMA
45

„Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 6.30 val.“, – pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Dėl saugumo situacijos apie 3 val. buvo uždaryti iki tol dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Sprendimas bus peržiūrėtas po to, kai veiklą atnaujins Vilniaus oro uostas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Abu punktai iki šiol, 7 valandos, uždaryti. Kiek laiko jie dar bus laikinai uždaryti, bus sprendžiama atsižvelgiant į situaciją“, – Eltai trečiadienio rytą sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis. 

REKLAMA
REKLAMA

Asmenų ir transporto priemonių pralaidumas abiejuose iki šiol pasienyje su Baltarusija veikiančiuose Medininkų ir Šalčininkų sausumos kontrolės punktuose buvo laikinai uždarytas (VSAT) vado Rustamo Liubajevo sprendimu.

REKLAMA

„Tai yra Lietuvos saugumo užtikrinimo veiksmas, susijęs su naktį iš Baltarusijos į Lietuvą paleistais oro balionais.

Tokiu paros metu per abu minėtus punktus eismas ir srautai yra minimalūs. Ypatingų įvykių ar incidentų iki trečiadienio ryto dėl punktų uždarymo nebuvo nei jų teritorijose, nei prieigose", – rašoma VSAT patarėjo G. Mišučio pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

G. Mišutis trečiadienio rytą Eltai sakė, kad uždarytuose punktuose incidentų nekilo, situacija rami, incidentų nekilo.

NKVC atstovo Dariaus Butos teigimu, oro uoste paveikta apie 30 skrydžių. Orlaivių eismas buvo sustabdytas antradienio vakarą, 22.23 val.

Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.

Šiuo metu jau rasti 5 balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

VSAT atstovo G. Mišučio teigimu, pasieniečiai Lazdijų, Šalčininkų ir Druskininkų savivaldybėse aptiko maždaug penkis meteorologinius balionus, kiekvienas jų gabeno apie 1,5 tūkst. kontrabandinių baltarusiškų cigarečių.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas su komanda naktį dirbo Vilniaus oro uosto Operacijų štabe, bendravo su Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų atstovais, kad kuo greičiau būtų atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. 

REKLAMA

Ministro patarėjas Lukas Paškevičius skelbė, kad paveikti 9 skrydžiai, kiek daugiau nei 900 keleivių.

Tai antras toks incidentas šį mėnesį, kada sustabdoma oro uosto veikla. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.

NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.

Panašūs atvejai fiksuoti ir rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
U-boat
U-boat
2025-10-22 01:09
Pažiūrėkit kaip į VNO pirmyn atgal iš bulbašijos zuja pilni autobusai. Tai gal uždrauskim šitą srautą arba tegu Batjka išsiaiškina su tais savo balionais - arba trusikus užsimaunam arba lapelį nusiimam. Antraip briedas visiškas - tie leis balionus, o mes dar juos skraidinsim. Čia tas pat kaip duot popieriaus gopnikui, katras šika tau prie durų.
Atsakyti
:))!
:))!
2025-10-21 23:35
Nieko nebesuprantu, balionai atskrenda iki Vilniaus ir niekas nesugeba numušti? Taigi vaikus paprašykit, jiems po kelis euriukus skirkit tai jie su ragatkėm nukals :)))
Na tyčiojasi Lukošenka iš mūsų pasiruošimo karui ir specialiai leidžia balionėlius :)))
Atsakyti
Komentatorius
Komentatorius
2025-10-22 00:13
Po 35 metų nepriklausomybės ir 3.5 metų dronų karo Ukrainoje Baltarusijos kontrabandininkai su balionais sukėlė chaosą Vilniuje ir paralyžiavo Vilniaus oro uosto darbą. Šimonytės patriotai per ketverius metus kariams nupirko batus o vadovams Mercedes Gelendvagenus, viskas. Ir šitie bl patriotai ieško 5 koloną Lietuvoje. Jus ir esate ta 5 kolona ir tik dėka iki kaulo smegenų parsidavusios žiniasklaidos jus dar turite tuos kelis procentus palaikymo, kurie leidžia išsilaikyti seime.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų