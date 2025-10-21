Vilniaus oro uostas buvo uždarytas visą naktį: paveikta apie 30 skrydžių

„Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 6.30 val.“, – pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Dėl saugumo situacijos apie 3 val. buvo uždaryti iki tol dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Sprendimas bus peržiūrėtas po to, kai veiklą atnaujins Vilniaus oro uostas.
„Abu punktai iki šiol, 7 valandos, uždaryti. Kiek laiko jie dar bus laikinai uždaryti, bus sprendžiama atsižvelgiant į situaciją“, – Eltai trečiadienio rytą sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Asmenų ir transporto priemonių pralaidumas abiejuose iki šiol pasienyje su Baltarusija veikiančiuose Medininkų ir Šalčininkų sausumos kontrolės punktuose buvo laikinai uždarytas (VSAT) vado Rustamo Liubajevo sprendimu.
„Tai yra Lietuvos saugumo užtikrinimo veiksmas, susijęs su naktį iš Baltarusijos į Lietuvą paleistais oro balionais.
Tokiu paros metu per abu minėtus punktus eismas ir srautai yra minimalūs. Ypatingų įvykių ar incidentų iki trečiadienio ryto dėl punktų uždarymo nebuvo nei jų teritorijose, nei prieigose", – rašoma VSAT patarėjo G. Mišučio pranešime.
G. Mišutis trečiadienio rytą Eltai sakė, kad uždarytuose punktuose incidentų nekilo, situacija rami, incidentų nekilo.
NKVC atstovo Dariaus Butos teigimu, oro uoste paveikta apie 30 skrydžių. Orlaivių eismas buvo sustabdytas antradienio vakarą, 22.23 val.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.
Šiuo metu jau rasti 5 balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.
VSAT atstovo G. Mišučio teigimu, pasieniečiai Lazdijų, Šalčininkų ir Druskininkų savivaldybėse aptiko maždaug penkis meteorologinius balionus, kiekvienas jų gabeno apie 1,5 tūkst. kontrabandinių baltarusiškų cigarečių.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas su komanda naktį dirbo Vilniaus oro uosto Operacijų štabe, bendravo su Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų atstovais, kad kuo greičiau būtų atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla.
Ministro patarėjas Lukas Paškevičius skelbė, kad paveikti 9 skrydžiai, kiek daugiau nei 900 keleivių.
Tai antras toks incidentas šį mėnesį, kada sustabdoma oro uosto veikla. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.
Panašūs atvejai fiksuoti ir rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.
