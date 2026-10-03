Nuo spalio – dideli pokyčiai, kurie palies kiekvieną pacientą: štai kas keičiasi

Nors ministerija kone prieš porą savaičių paskelbė, kad ši tvarka įsigalios nuo spalio 1-osios, tačiau aiškėja, kad sveikatos apsaugos ministras jos dar nepasirašė ir nežinia, ar spės pasirašyti.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Slaugytojai turės daugiau pareigų
Vilniaus Karoliniškių poliklinikoje pacientai prieš įeidami į gydytojo kabinetą pirmiausia patenka į slaugytojo rankas.
Slaugytoja Teresa pacientei matuoja kraujo spaudimą – šeimos gydytoja sutaupys laiko ir iškart galės pagal tyrimų rezultatus spręsti dėl tolesnio gydymo.
„Spaudimas geras, viskas tvarkoje“, – teigė slaugytoja Teresa Solovjova.
Nuo spalio slaugytojams Sveikatos apsaugos ministerija permeta daugiau gydytojų pareigų.
„Pavyzdžiui, jie galės paskirti streptokoko tyrimą, taip pat rotaviruso. Pamatysime tą naudą, kai bus epidemija, ir kai bus daug pacientų ir prasidės eilės, ir pagal pacientų simptomus slaugytojas galės spręsti, kokius tyrimus reikia paskirti tam pacientui“, – aiškino Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Elita Muchlia.
Slaugytojai galės ligoniui paskirti tam tikrus tyrimus ir prieš operacijas.
„Tada jau registruoti pacientą pas gydytoją būtent tyrimo vertinimui. Tas patogu, nes sutaupysime vieną vizitą, pacientui nereikės laukti eilėje pas savo šeimos gydytoją, kad tik paskirtų tyrimą“, – teigė šeimos gydytoja Alma Astafjeva.
Gyventojai pokyčius vertina skirtingai
Karoliniškių poliklinikoje, anot jos atstovės, jau ir dabar slaugytojai atlieka tai, ką ministerija žada leisti nuo spalio 1-osios.
„Mūsų slaugytojos visa tai seniai darė, tik tai tiek, kad oficialai nebuvo dar įteisinama“, – teigė Karoliniškių poliklinikos slaugos vadovė Vaida Danielė.
„Šiek tiek daugiau daktare tampat jau? – Nežinau, negaliu pasakyti, komandoje dirbi, vienas kitą palaikome, kitam padedame“, – teigė slaugytoja Teresa Solovjova.
Sveikatos apsaugos klerkų sprendimą daugiau gydytojų darbų perduoti slaugytojams žmonės vertina skirtingai:
„Jeigu yra apmokytas tas slaugos darbuotojas ar dar kažkaip tai, tai kodėl gi ne?“
„Jeigu reikia skubiai šiais laikais, tenka eit pas privačius bet kokiu atveju. Jeigu kažkas pagerės, duok Dieve, jei ne, eisim, kaip ėjom.“
„Gerai, labai gerai, manau. Mažesnės eilės. O dabar visa problema eilės. Visos problemos tik eilėse.“
„Jeigu slaugytojai dirbdami komandoje žinodami situaciją ir žinodami pacientą galės atlikti tam tikrus tyrimus ir tam nereikės šeimos gydytojo konsultacijos, tai tikrai eilės pas šeimos gydytojus turės sumažėti“, – teigė šeimos gydytoja Alma Astafjeva.
„Man tai norisi – reikia pas gydytoją, reiškia pas gydytoją.“
„Tikrai neverta pacientams baugintis slaugytojų, nes visų slaugytojų yra aukšta kompetencija.“
Įžvelgia pavojų
Slaugos specialistų organizacija naujovę vertina kaip slaugytojų pripažinimą, bet mato ir pavojų.
„Ar slaugytojo darbo dienos organizavime bus iš tikrųjų numatyta pakankamai laiko bendravimui su pacientu, skirti dėmesio pacientui“, – teigė Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė.
Beje, už šį papildomą darbą slaugytojams Ligonių kasa daugiau pinigų nemokės. Užtat slaugytojams nuo spalio Ligonių kasa didina įkainius už mokamus skiepus – vietoj 6 eurų mokės 15.
„Gaus tą ne slaugytojas tiesiogiai, bet įstaiga, o kaip įstaigoje skiriami pinigai, sprendžia įstaigos vadovas“, – aiškino Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Elita Muchlia.
„Tikrai girdėdavome, kad gydytojas, dirbantis komandoje, gauna už skatinamąsias paslaugas, slaugytojui ne visuomet paskaičiuojama“, – teigė Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė.
Negana to, paaiškėjo, kad įsakymo, pagal kurį nuo spalio turi įsigalioti slaugytojams daugiau įgaliojimų suteikianti tvarka, sveikatos apsaugos ministras dar nepasirašė.
„Ministro įsakymas turi būti pasirašytas. Bet kuriuo atveju įsakyme yra numatyta, kad apmokėjimus įstaiga gaus nuo spalio pirmos dienos“, – teigė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Elita Muchlia.
Tiesa, artmiausiomis dienomis ministras bus komandiruotėje užsienyje.
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