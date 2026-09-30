Panevėžyje – pavojingas chuligano išpuolis: viską nufilmavo kameros

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Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip vidury baltos dienos vyras, pačiupęs trinkelę, sviedžia ją į parduotuvės stiklą. Iš paskos atbėgęs, greičiausiai, bičiulis bando raminti siautėjantį vyrą. Tačiau šis dar kartą stveria trinkelę ir iš visų jėgų meta į stiklą.
Išpuolį pastebėjo gyventojai
Vieną parduotuvės stiklą pavyko išdaužti – jis dabar laikinai užklijuotas. Kitas smūgį atlaikė.
„Man irgi buvo šokas. Buvau kitame mieste, kai paskambino šalimais dirbantys darbuotojai ir pasakė, kad išdaužė langus. Kiti kaimynai irgi iškart supuolė“, – pasakojo parduotuvės savininkas Vytautas Juška.
„Išgirdome šūksnius, garsų rėkavimą. Atkreipėme dėmesį, kas čia vyksta“, – pasakojo darbininkas Martynas.
Martynas jauno vyro siautėjimą matė savo akimis ir iškart iškvietė pareigūnus. Tačiau smarkuolis spėjo išdaužti ne tik parduotuvės stiklą, bet ir mažiausiai dviejų gyventojų privačių namų langus.
Panevėžietė Alvilė džiaugėsi, kad nekliuvo jos langams. O kas dėjosi jos namų pašonėje, pamatė tik vaizdo įraše.
„O, Viešpatie! Ačiū Dievui, toliau nuo gatvės gyvenu. Duotų man galvon – nugriūčiau ir viskas, ką padarysi. Bet lazdą turiu, dar duočiau lazda per galvą“, – sakė Alvilė.
Netoliese sulaikytas 25-erių metų chuliganas buvo neblaivus.
„Ligoninėje nustatytas neblaivumas – 1,8 promilės. Į ligoninę buvo pristatytas todėl, kad dauždamas stiklus pats susižalojo“, – sakė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Iš ligoninės smarkuolis išvežtas į areštinę. Panevėžietis policijai jau žinomas dėl vagysčių bei viešosios tvarkos pažeidimų.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.