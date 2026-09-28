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Atvykusi į parduotuvę Lietuvoje užsienietė nustebo dėl lietuviams įprastos prekės: štai kokia ji

2026-09-28 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje gyvenanti užsienietė nusprendė pasidalyti tuo, kas mūsų parduotuvėse jai atrodo neįprasta. Šįkart jos dėmesį patraukė lietuviams gerai pažįstama prekė.

Lietuvos vėliava, parduotuvė (nuotr. 123rf.com)

Lietuvoje gyvenanti užsienietė nusprendė pasidalyti tuo, kas mūsų parduotuvėse jai atrodo neįprasta. Šįkart jos dėmesį patraukė lietuviams gerai pažįstama prekė.

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Lietuvoje gyvenanti užsienietė socialiniuose tinkluose dalijasi įvairiais kultūriniais skirtumais, kuriuos pastebi mūsų šalyje.

Vienas iš jų – iš pirmo žvilgsnio visai paprastas produktas, kurį daugelis lietuvių neabejotinai yra matę ne kartą.

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Nustebino lietuviams įprastas produktas

Moteris viename iš savo įrašų parodė prekybos centre pastebėtus ledus, supakuotus į ilgą mėlyną tūbelę. 

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„Mano kultūriniai šokai Lietuvoje. 1 dalis: ledai tūbelėje?!“ – ant vaizdo įrašo užrašė užsienietė.

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Ji neslėpė nuostabos ir prie įrašo paaiškino, kad iki persikraustymo į Lietuvą niekada nebuvo mačiusi taip parduodamų ledų.

„Niekada anksčiau nemačiau taip parduodamų ledų ir vis dar nesu tikra, kaip dėl to jaučiuosi“, – nuostabos neslėpė ji. 

@life.invilnius One of my culture shocks in Lithuania 🇱🇹: ice cream… in a tube?! 😂🍦 I had never seen ice cream sold like this before moving to Lithuania and I’m still not sure how I feel about it 😂 Want to see more of my Lithuanian culture shocks? 👀 #vilnius #lithuania #lifeinvilnius #lietuva #baltic ♬ original sound - Gulsah -📍 Life in Vilnius, LT

Tiesa, tai, kas užsienietei pasirodė kaip tikras kultūrinis šokas, lietuviams – gana įprastas vaizdas prekybos centro šaldiklyje. Ledai tūbelėse Lietuvoje parduodami jau daugybę metų. 

 

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