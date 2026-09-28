Atvykusi į parduotuvę Lietuvoje užsienietė nustebo dėl lietuviams įprastos prekės: štai kokia ji

Lietuvoje gyvenanti užsienietė socialiniuose tinkluose dalijasi įvairiais kultūriniais skirtumais, kuriuos pastebi mūsų šalyje.
Vienas iš jų – iš pirmo žvilgsnio visai paprastas produktas, kurį daugelis lietuvių neabejotinai yra matę ne kartą.
Nustebino lietuviams įprastas produktas
Moteris viename iš savo įrašų parodė prekybos centre pastebėtus ledus, supakuotus į ilgą mėlyną tūbelę.
„Mano kultūriniai šokai Lietuvoje. 1 dalis: ledai tūbelėje?!“ – ant vaizdo įrašo užrašė užsienietė.
Ji neslėpė nuostabos ir prie įrašo paaiškino, kad iki persikraustymo į Lietuvą niekada nebuvo mačiusi taip parduodamų ledų.
„Niekada anksčiau nemačiau taip parduodamų ledų ir vis dar nesu tikra, kaip dėl to jaučiuosi“, – nuostabos neslėpė ji.
@life.invilnius One of my culture shocks in Lithuania 🇱🇹: ice cream… in a tube?! 😂🍦 I had never seen ice cream sold like this before moving to Lithuania and I’m still not sure how I feel about it 😂 Want to see more of my Lithuanian culture shocks? 👀 #vilnius #lithuania #lifeinvilnius #lietuva #baltic ♬ original sound - Gulsah -📍 Life in Vilnius, LT
Tiesa, tai, kas užsienietei pasirodė kaip tikras kultūrinis šokas, lietuviams – gana įprastas vaizdas prekybos centro šaldiklyje. Ledai tūbelėse Lietuvoje parduodami jau daugybę metų.
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